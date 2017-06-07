韩国BIGBANG成员T.O.P（崔胜鉉）因为昏迷入院，今天（7日）下午医生出面说明，表示T.O.P在6日中午入院时，是被人將四肢抬著进来的，入院当时对一般刺激毫无反应，对强烈的刺激才会有点反应，证实他被送医院时的確是昏迷状態，而至今「意识並不是恢復状態」，最糟时甚至已经考虑插管。

根据梨大木洞医院的主治医生表示，T.O.P在6日中午12点34分，由於过度服用安眠药，当时处於深度昏睡状態，被同行3人將四肢抬著进来，马上进入急诊室治疗。「给予刺激的时候，虽然眼睛睁开了，但是意识无法集中，应该要至少集中个10秒、20秒，但是意识並不是恢復的状態。」证实了昏迷一说。

主治医生表示，T.O.P刚送进来的时候马上列入患者追踪观察名单，严重到甚至考虑「插管治疗」，「虽然程度很小，但目前正在好转中」，然而目前是「瞳孔反射尚未恢復的状態」且「意识並非完全清醒」，甚至「呼吸也不是很顺畅」，並表示「T.O.P需要时间在加护病房继续治疗，首先必须先对精神进行治疗。 」

医生进一步指出，「二氧化碳在血液浓度太高时，很有可能自己不知道的情况下终止呼吸，到时就会造成脑部损伤」，表示T.O.P目前不至於到这种程度，但是正在积极观察。

T.O.P从6日中午被发现意识不清后送院，韩媒一度报导他仅是睡著，但遭他母亲泪诉否认，表示「儿子都快死了」，让粉丝非常担心。