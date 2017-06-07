（吉隆坡7日讯） 前首相敦马哈迪再度表明，若希望联盟没有首相人选，他愿意暂任首相，但这须获得所有希联成员党的同意。

马哈迪日前接受《日本经济新闻》访问时，被问及如果希联贏得第14届选举，他是否再次担任首相，马哈迪回应说：「可能短暂担任首相」。

「如果没有人选，我可以尝试，但只有是在每个人都同意的条件下。」

不过，马哈迪强调，其主要意图是领导反对党贏得胜利，因为他有很多贏得选举的丰富经验。

高龄91岁的马哈迪是马来西亚第4任首相，自1983年起担任首相长达22年，由於与现任首相拿督斯里纳吉的关係交恶，去年成立了土著团结党，力求在第14届大选推翻国阵。

他对日本媒体称，大马首相现在获得过大权力，自己曾经也很有权力，但从来不滥权，所以我被选举了5次。

马哈迪日前在日本出席第23届亚洲未来国际论坛时指出，不排除当首相的可能。他也对当今国际形势和经贸发表看法，並展现了反美立场。

马哈迪认为，亚洲国家应该彼此间展开广泛和更多的对话，建立將美国排除在外的亚洲联盟或组织，由亚洲国家来解决亚洲区域的问题。

他说，美国不会公平对待每一个国家，並且还会逼迫其他国家遵从它所制定的方式。在过去一些有美国加入的组织，没有涵盖美国，这是不健康的，现在可以有涵盖所有亚洲国家，但不包括美国的组织。

对於中国是否会公平对待成员国，马哈迪的看法是否定的，不过他认为，在日本、韩国、印度的参与下，中国就难以支配一个组织。

他也说，因领土纠纷陷入外交僵局的日本和中国应该保持联繫，首相安倍晋三应该与中国国家主席习近平会面。

马哈迪也认为，亚洲应该减少对美元的依赖，尤其是国际贸易方面，因为美元是非常波动的货品，没有一种货幣应该成为国际货幣，支配世界。

对於美国退出跨太平洋伙伴关係协议（TPP），马哈迪称，美国离开跨太协將为亚洲国家实现更加「平等」的交易铺平道路，並且应该邀请中国加入。

马哈迪说，如果没有美国，各国可以用更公平的方式思考新的合作方式，亚洲国家应该借此机会在贸易和政治上减少对美国的依赖。

他称，应该修改跨太协条款，因为目前许多条款是美国制定。