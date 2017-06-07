美国总统特朗普女婿库许纳登上《时代》（Time）杂誌封面人物，被特朗普说是「你比我有名」，而上次被他开玩笑酸说的对象，是联邦调查局（FBI）前局长科米（James Comey）。

被称讚没几个月后，科米遭特朗普无预警开除。特朗普给的理由只有短短几个字：「他没做好工作。」

所以，当特朗普今天又对女婿库许纳（Jared Kushner）开同样的玩笑，推特上的网民都在问：这在暗示什么吗？

美联社和彭博报导，特朗普今天在白宫接待共和党籍联邦参议院和眾议院领袖，討论税改和健保等多项议题。特朗普感谢他们努力推动政策时，看到本週《时代》杂誌的封面人物、列席会议的库许纳，话峰一转，特朗普对库许纳说：「杰瑞德（库许纳）现在真的比我还有名了。」与会者闻言哄堂大笑，库许纳更是笑得合不拢嘴。

但特朗普这话让网民好多联想，有网民提醒说：「记得当科米比特朗普有名时，发生了什么事。」

也有网民留言说：「那不就是科米被开除的原因吗？」

不过网民意见中，也有另一种解读指特朗普原本要讲的字是「infamous」（恶名昭彰）。

特朗普上任至今，库许纳一直扮演举足轻重的角色，和妻子、特朗普的千金伊凡卡隶属特朗普顾问团的核心，协助特朗普度过上任后惊涛骇浪的前几个月。

但库许纳名气这么大，还另有原因。

36岁的他现在身处「通俄门」风暴核心，据说在特朗普当选后，库许纳曾提议和俄罗斯政府建立秘密沟通管道，好促进有关敘利亚內战的敏感討论。