（吉隆坡7日讯） 太岁头上动土！一名吉隆坡市政局官员前往斋戒月市集取缔无照营业的小贩时，遭到一群巫裔男子殴打並喷胡椒喷剂，导致他全身红肿，疼痛不堪。

金马警区主任苏克里助理总监透露，警方在昨天凌晨12时36分接获投报，指一名吉隆坡市政局执法官员被一群巫裔男子殴打，且朝他喷胡椒喷剂。

「当时，该官员与其他同僚正在印度清真寺的布努斯路展开行动，对付没有营业执照的饮料档小贩，孰料却在过程中遭到攻击。」

事发后，该官员全身红肿，被紧急送往吉隆坡中央医院治疗。警方於是援引刑事法典第353（使用武力阻碍公务员执法）条文，进行调查工作。

此事的过程也被民眾拍摄並上载到面子书上，在该则长达46秒的视频中，清楚可见该名官员捂著眼，痛苦的倒在地上，最后被同僚搀扶起身然后离开现场。

苏克里也透露，除了此案之外，当天凌晨3时40分在印度清真寺路也发生一起流血事件。巫裔事主、其兄长及友人在该处遭10名巫裔男子群殴，而在更早之前，其兄长（22岁）也遭凶徒以巴冷刀致伤头部，尔后被送往中央医院抢救。

「至於此案，警方则是援引刑事法典第148（持械暴动）条文，进行调查工作。

接连发生两起案件之后，警方与市政局官员展开联合行动，於昨天凌晨在印度清真寺路及附近地区寻找涉案嫌犯。

苏克里透露，执法官员前后检查40人之后，其中6人持械暴动罪名下被捕，另一人则因阻碍公务员执法而被捕。

此外，也有2人因为尿液检验呈阳性反应被捕、另一名落网者是通缉犯。

另一方面，吉隆坡市政局也在执照法令第3（1）条文下，进行28项充公行动。苏克里藉此机会呼吁街边小贩在斋戒月期间，若想要营业，必须先向市政局取得营业执照，以免遭到对付。