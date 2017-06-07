报导/摄影：游晼婷

土生土长的老板李国安浸淫饮食业廿余年，1993年中三毕业后便往新加坡发展，当时在厨房帮忙当杂工，两三年后他的师傅有机会往香港发展，他便也跟随。此后行迹继续踏往中国、法国、泰国、越南、英国、印尼，地球都快绕了一圈，直至两年前即2015年才回乡。一年半前煲有骨气正式成为古晋人美食搜索簿上其中一员。

一间成功的餐厅，除了最基本的味道，上下里外都得兼顾。店名取得好取得巧也是学问一个，我对这煲有骨气藏了许多疑问，便谘询了李国安。李国安笑，曾有不知情者询问，“‘煲有骨气’是不是打功夫的啊？”他透露，有骨气乃集团名称，他虽喜欢但是不能取之自用，恰好店里汤头都得煲上一段时间，灵机一动不如结合两者，成了今天我们所见的“煲有骨气”。单听店名曾暗自揣想是否台湾美食，但经舌尖一探，可是国际本土味兼而有之。

餐厅开的前半年，掌柜的基本上都没在领薪资。那时名气尚未打开，卖不完的食物却不肯留下隔日继续使用，李国安要守的就是品质。店里一开始的菜单和今天所瞧见的又是另一回事。即便是目前被筛选留下大众都能接受的菜肴，那口味也和当初完全不一样，不受欢迎便改，一改再改，务必要做出大家都能接受并且喜爱的菜色。慢慢地，从朋友开始到朋友的朋友，传开来的好味道逐渐蔓延至网络，来的人越来越多。我试吃的那一天以及采访的这一天，踩进店里的步伐都不曾停过。

浓汤净

浓郁的猪骨汤，盛在印满了汉字的大碗里，彷佛见着了飘扬的中华文化。浓汤净比粿条汤底稍稍浓郁，还带了股鲜甜。我好奇询问，李国安笑了笑，那股鲜甜并非来自冬瓜，而是采用了足够猪骨熬煮释出的精华。他说，要做到并不难，猪骨下的多便可以。他一锅的汤满满的是二三十公斤猪骨，煲的时间也不马虎， 结合猪骨、白菜、冬瓜、猪尾、云吞等材料，肯定八小时以上。热腾腾冒烟时刻品尝，幸福值爆灯。

粿条汤

店里汤头基本都一样，但味道会随着配料的不同而有所改变。粿条汤底一样是猪骨熬煮，但因加入粿条吸收了味道，所以品尝起来感觉清淡爽口。猪油渣放得毫不客气，尚有肉片、肉碎，肉片一样相当惊艳，一般肉片如果切得稍厚，总摆脱不了又硬又韧之感。这碗里的肉片绝不属于薄片型，我暗忖了糟，但还是吞了进去，软中带弹，是从未有过的味道。带着一种不敢置信，又接连尝了好几口。那自然又是李国安重头戏，选用猪只软肉部分，所以口感不同。如果你也不喜欢厚厚肉片，试一试煲有骨气的粿条汤，绝对不一样.

招牌叉烧

李国安虽在菜单上几道菜色安上了“招牌”二字，但他也坦诚，其实并没有所谓特别好卖，这些都已经是一年半历经淘汰剩下的美食。左思右想，他最后把叉烧祭出来，如果只能推荐一道，那便是叉烧吧。光顾的许多顾客的确会特别单点一盘叉烧过瘾。美味要诀在于肉质，李国安不采用本地肉类，而是进口上等猪肉。烹调过后的口感果然与一般我们在外头所品尝的叉烧不相同。原先刚推出时，油的部分稍多，后来顾客反映喜欢瘦肉，目前推出的版本已是改良过后。送入口并非一般的死板感，有种弹性但完全不韧，彷佛在口中活了过来。

AROMA 鸡

这道菜曾经被“雪藏”了好久。来自印尼的食谱，李国安给搬来了店里。鸡肉先炸过，再淋上特调酱汁，一口肉一口炸蒜末，别被那红色给惊了心，其实一点儿都不辣。细微得几乎感觉不到的辣意与甜咸融合在一块，成了让人欲罢不能的美味。最后一道摆上桌也是最后一口试吃，但却最让人惊艳，我想得归功于那独家酱汁。李国安表示，不知为何就是不多人点这道菜，于是便照了相放在菜单上，但是相片的的确确无法传递它一丝一毫的美味，请在略过之前给它一次机会吧。

椒盐排骨

椒盐排骨选用排骨肉去骨，所以肉质特别好，不带涩意。上头撒了辣椒末、葱末、蒜末、椒盐粉，点缀些色彩。排骨炸得恰恰好，表皮内里一脆一软，咸淡适中。想要添味，还可以尝试沾些特调辣酱，酸酸辣辣，其中辣意稍呛，搭配椒盐排骨又有另外一番风味，赶走了口中的粘腻，又能再下五口。

炸豆腐

曾经炸豆腐有一个耐人寻味的名字，叫做炸弹。李国安表示，当时想走趣味路线，随机包裹辣味炸豆腐，再随机分配。所以，客人不知道自己的炸豆腐中哪一块带辣，连员工也不知道。后来担心本地人不接受，炸弹就成了历史。豆腐部分在于外皮，炸得酥脆，里头是扎扎实实的鸡肉，吃完不但没有偷工减料之感，反而感觉老板特豪气。再沾点美乃滋中和肉的重口，完食没有问题。

“煲有骨气”