（本报古晋7日讯）巴达旺市议会全面向打鱼机店宣战！

巴达旺市议会主席罗克强今日主持特别常月会议之后，召开新闻发布会时表示，市议员们一致议决通过，全面禁止辖区内有打鱼机店面的营业。

罗克强表示，警方在今年5月31日的文告中提及巴达旺市议会辖区内有4个获得家庭娱乐执照的店铺是非法赌博中心，因此亲自前往视察之后，发现有关店铺经营打鱼机活动。

“我即时指示官员吊销有关4张家庭娱乐执照，禁止他们继续营业。”

他指出，巴达旺市议会除了上述4张家庭娱乐执照，就再也没有发出任何家庭娱乐执照，如今4张执照皆被吊销，所以若是在巴达旺辖区内发现相关执照的店面，必然是伪造的。

他要求使用伪造家庭娱乐执照营业的业者，尽速撤下执照，并停止营业，否则将面对很重的刑罚。

“警方已经明确表示打鱼机是赌博行为，因此巴达旺市议会在今日的特别常月会议中一致通过，全面禁止打鱼机店面在辖区内营业。”

他声言，巴达旺市议会需要警方的协助来取缔这些非法营业的赌博性店面。

他呼吁警方全力取缔在巴达旺辖区内的打鱼机店面，该议会将紧密配合警方的行动，确保辖区内不再有打鱼机店的营业。

他感谢砂拉越警方刑事调查组主任拿督德夫古玛和巴达旺警区主任艾迪波哈山，积极针对打鱼机店课题采取执法行动。