艺人方中信（Alex）在尖沙咀出席钟表代言人续约仪式。会上，方中信指连日来的风波始於一个答谢宴，当中因流程上出现沟通误会，导致不愉快的事情发生，而自己亦因言语失误影响当时气氛，令主办单位感到尷尬。他之后更送上一支印有自己、迈拿钟表国际有限公司首席营运总监刘伟华及DOXA瑞士时度表总裁Romeo Jenny样子的名酒予两位，正式与DOXA冰释前嫌。

访问时，提到他会上发言时似乎语带无奈，他即指自己不无奈：「我会將过程讲出来，当中有少少误会，导致有不愉快事件发生。大家都合作了多年，所以要解决这个问题。」又谓本身还有两个月合约会完结，之前正谈著续约。谈到与广告商之前发生的不快事件？方中信：「我想我只可以用认识七、八年朋友吵架，更加了解对方，做得朋友都有爭执，令大家更了解。」被问到是否与广告商谈了很多次才破冰，他说，大家有去谈，双方都希望將件事解决，不想为小误会，导致大家关係不好。

问到小误会是甚么事？他说：「流程沟通上出现一些误会，你知我是一个有宗旨的人，一样宣萱，因为有小小误会后，（令我）不是很高兴，每做一件事要事前沟通，出现小小问题，或者有人不记得跟我讲。（什么事尷尬？）不是什么尷尬！（有关饭局、Fans台上抱你？）绝对不关粉丝事，如果没有Fans抱我，就不会有人找我拍戏，你们也不会访问我，对吗？TVB也不会找我回去拍剧，饭局都不存在，基本上，我不会与客户食饭，只不过，因为八年感情，很多时我都会，因为太熟啦，都会出席他们的活动！」

问记者一个月赚多少

问是否续约加薪？他反问记者：「即问我多少钱？你多少薪金一个月？钱方面，我不太介意，找多点儿就用多，找少一点就小用些，最重要令双方和和气气解决定件事，以和为贵，履行工作清楚，同以往一样，我对他们绝对信任，我亦觉得依照以前合作方法无问题！（宣传？）你入行时间一定很浅，你看我这样就知我不会做这种事，（网民说的！）哈哈，那网民不了解我，希望重新让网民了解我。」