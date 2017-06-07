评论: 杨善勇

土著团结党建党之后，迎来第一个斋戒月，《当今大马》报道党主席慕尤丁擬到巴莪老巢的清真寺派米，没有想到，遇上阻力，遭到封杀；一番好意和善心，不得其门而入。

诸如此事，非此一桩。想当年东姑拉沙里身在46精神党，也是这样。想要商借大会堂，当局百般刁难。拉沙里后来接受记者专访因此感慨万千，原来在野党的每一里路，都有人从中作梗。

此一时，彼一时也。世態炎凉，自古皆然。少了权位，一切迥然不同。林苍祐医生当初黯然回乡，形容枯槁。张木钦的《民族先锋之歌》说：记者见到他一下机，容顏憔悴；与17个月前中选为会长后，回到檳城时的雄姿英发，前后判若两人。

林苍祐医生的际遇，翁诗杰亦有。年前国家元首端姑米占再纳阿比丁陛下和元首后端姑诺查希拉，蒞临安邦医院主持开幕，身为班登区国会议员，翁诗杰耐人寻味地「不获通知」。

小事，小事。B队败阵，阿都拉从內阁除名，拥躉减了，访客少了。《阿都拉传》（吉隆坡：Pelanduk；2016）说，阿都拉唯有坦然以对，视之为休假（sabbatical）。

人走茶凉，谁也躲不过。贵为朝廷之首的马哈迪医生，一经退位，也渐渐感受被巫统领袖疏远的滋味。2006年马哈迪医生参选中央代表，据他在《医生当家》供称，巫统最高理事会甚至暗地里阻扰。

人性所为，本来如此。308后，前国大党主席三美卸任，出入机场，从此自己打点。应记者询，不能適应，只好酸溜溜地调侃：俺现在算什么东西？（siapa saya sekarang）

由此可见，碰钉子这一回事，是非常一个马来西亚的，不论王族、重臣、领导，任何族群，都会碰壁。想到这里，身为前副揆的慕尤丁，也应该释怀：俺现在算什么东西？