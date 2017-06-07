评论: 廖明安

马六甲行动党要员涉及「吉兰丹土地弊案」嫌犯在月前被扣留调查，获释后，身为甲州火箭组织秘书的嫌疑黄志成以身体不適为由，辞去该职位，此举显然与土地案有关，辞职是为了维护火箭的政治利益。犹记得还未被逮捕前，黄氏在记者会上是如何的咄咄逼人，扬言要起诉指责他的人士。

被指涉及土地案的爱极乐州议员邱培栋，隨后到警局报案，指在土地案指控他的事主报假案。但不久，又有另外一项投报，指甲火箭同样的要员涉及另一宗土地欺诈案，款额高达数十万。甲火箭拉大队到警局指控事主报假案的行径，有「欲盖弥彰」之嫌。

然而，无论是甲火箭大会，还是举报「报假案」一事，本来是组织秘书的嫌疑黄志成，始终没获火箭同僚「平反」或说句「公道话」，却只在捍卫邱培栋，以这样的情况来解读，组织秘书涉案是事实。弃卒保將是他们的策略，而「將」是谁？路人皆知。

日前在州议会上，邱培栋以「市面盛传」甲州最高领导儿子拥有2000万令吉存款被反贪会调查向甲首长求证，唯后者表示欢迎邱氏到反贪会查询，隨后在记者会郑重否认这项指控。隨即「首长儿子涉贪」的课题被绘声绘影，政治目的是达到了。

践踏民主问责文化

「吉兰丹土地弊案」的课题上，退党火箭资深议员吴良山在议会提问时，准备了许多资料，包括报案书，书信来往及涉及者的银行户头文件等等，绝非以「谣言」为发问的基础，此案也被证实一共5人被捕。指控甲首长儿子被反贪会调查一事，没有任何文件支持，纯粹「坊间流传」，邱氏大做文章，或许是要转移「土地案」课题的视线。

「吉兰丹土地案」虽不至于成为压倒甲州行动党的最后一根稻草，却是一面照妖镜，让还未执政就打坏主意的政客原形毕露。邱培栋贵为甲州议会反对党领袖，对于土地弊案的指控，一贯以「吴良山勾结首长」，「吴良山抹黑摧毁行动党」等煽情的言论应对，简直践踏了民主的问责文化。

面对另外一项土地案的投报，甲行动党如何应对，是一项严峻的考验。是不是把所有指控让「一个人」扛下，就能捍卫党的尊严与利益？

行动党纪委会不曾就土地案，召见涉及的党要做出解释或举行听证会，以示公正透明。吴良山与沈同钦捍卫党的利益，与中央领袖分庭抗礼，却被纪委会冻结党籍，然而涉及土地欺骗案是中央亲信，其严重影响行动党的威信，纪委会却没有採取任何纪律行动，不除毒瘤。

行动党要取信于民，就必须真正的清廉，公正与透明。太多课题，行动党並没有展现一个清廉政党该走的方向。如今加上土地案种种指控，令人担忧「权力越大，滥用职权的危险就越大」。