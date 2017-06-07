美国有线电视新闻网（CNN）引述听取调查简报的官员说，美国调查人员认为俄罗斯骇客入侵卡塔尔国家通讯社並植入假新闻，导致沙乌地阿拉伯与数个盟国与卡塔尔断交，掀外交危机。

CNN报导指，根据卡塔尔与美国政府官员，美国联邦调查局（FBI）日前派出调查团队前往多哈，协助卡塔尔政府调查据称的骇客事件。

美国官员说，美国安全机构蒐集到的情报指出，卡塔尔政府两週前首度通报遭入侵，而俄罗斯骇客就是幕后黑手。卡塔尔有美军在中东地区数一数二大的军事基地。

俄罗斯骇客涉嫌参一脚，加深美国情报与执法机构的担忧，即美国情报机构认为俄罗斯在干预2016年美国大选后，持续尝试对美国盟国动用部分相同网攻手法。

美国官员说，俄罗斯的目標似乎在让美国与盟国產生嫌隙。近几个月，法国、德国和其他国家於大选期间，都疑似出现俄罗斯网路活动，包括发布假新闻。

CNN报导，目前不清楚美国是否已掌握卡塔尔事件的骇客源自俄罗斯犯罪组织，或源自骇入美国大选的俄罗斯安全机构。官员指出，根据过去情报，「俄罗斯没有多少行动是在没有政府允许下发动」。

联邦调查局与中央情报局（CIA）不愿置评。卡塔尔驻华盛顿大使馆说，调查仍在进行中，很快就会公布结果。

卡塔尔政府已经表示，卡塔尔通讯社（Qatar News）5月23日一篇新闻报导，捏造卡塔尔领导人的谈话，说他对伊朗和以色列友好，並质疑川普是否將稳坐美国总统宝座。

卡塔尔外交部长萨尼（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）向CNN表示，联邦调查局已经证实卡塔尔遭骇与遭植入假新闻。

萨尼告诉CNN记者安德森（Becky Anderson）：「无论指控內容是什么，这都是基於误导消息，我们认为整个危机起於错误讯息。」他说：「由於事件是从捏造的新闻发展开来，植入我们遭骇的国家通讯社，整起事件已获联调局证实。」

以沙地阿拉伯与阿联酋为首的多个国家，切断与卡塔尔的经济与外交关係，部分原因在对这则假新闻做出反应，引发更大的危机。

这则报导发出的时间点，正值卡塔尔被控资助恐怖主义，与多国的双边关係陷入紧绷。