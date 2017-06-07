（吉隆坡7日讯） 等待张健的或不是牢狱，而是死刑！

昨日遭中国公安部自印尼逮捕並引渡回中国受审的张健（真名宋密秋），落网时还不时脸露微笑，似乎对自己的审讯「充满信心」，但殊不知已被中国公安列为重大犯罪嫌疑人的他，或將面对死刑。

中国反传销人士告诉本报，中国公安部正考虑定义张健的案件为「网络传销形式进行非法集资」，若最终定调张健涉及非法集资，被列为重大犯罪嫌疑人的张健，將可被判死刑。

据了解，中国政府为维护国家经济安全，自2011年开始严打各类经济犯罪，而当中对於互联网非法集资的犯罪行为，在刑法上解读最高可被判死刑。

「目前目前的初步资料，张健在2012年11月在中国展开非法传销，至2013年12月他潜逃出国仅仅一年时间，就已敛財金额6亿2000万人民幣（约3亿8990万令吉）；若计算发展至今的各种骗局，譬如五行幣等，实际金额可能近10亿人民幣（约6亿2900万令吉），可谓情节特別严重。」

中国人民银行在《关於取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》中明確规定，非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公眾筹集资金，並承诺在一定期限內以货幣、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

而张健无论是最早创办的「云数贸贸易有限公司」或过去一年成立的「五化联盟」网络传销组织，都曾涉及售卖原始股，因此符合有关非法集资犯罪行为的定义。

而中国国內不少反传销人士，在获悉张健落网后，纷纷在论坛上留言，希望中国政府能严惩张健，而不是仅以诈骗罪或组织、领导传销活动罪提控张健。

根据中国刑法，诈骗罪若数额特別巨大或者有其他特別严重情节的，可处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，並处罚金或者没收財產；而若涉及组织、领导传销活动者，则可处五年以下有期徒刑或者拘役，並处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，並处罚金。