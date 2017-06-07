（吉隆坡7日讯）大马导演何宇恆执导、任达华、惠英红影帝影后联袂主演的新作《MrsK》再度「杀」进《第16届纽约亚洲影展》（NYAFF），与其他56部电影一起参展。何宇恆谓6月期间赴台湾为重新剪辑过的《Mrs K》做配音工作，故未克出席该影展，不过仍对该片入围感到振奋。

《第16届纽约亚洲影展》將於6月30日至7月15日于纽约举行，影展主要以放映亚洲电影为主。今年共有57部电影参展，当中包括中国、香港、台湾、日本、韩国及东南亚国家的电影，何宇恆的新作也再报捷入围竞逐。

重新剪辑《Mrs K》终极版

本报访问何宇恆感受时，他直言：「当然开心！因为可以让更多人看到这部电影，促进各国电影人之间的交流。」何宇恆表示很欣赏菲律宾导演的作品，包括Mikhail Red《Birdshot》、Avid Liongoren《Saving Sally》和Jet Leyco《Townin a Lake》：「他们的电影都很有趣，值得大家一看！每个影展都有自己的风格，这次影展在选片上蛮大胆，让大家看到很多风格不同的电影。」

不过，他透露届时没有办法出席影展，原因是他已经准备了到悉尼和上海参加影展的行程，加上也要到台湾为重新剪辑的《MrsK》处理新的配音，分身乏术。何宇恆表示电影原本长度是97分钟，不过现在重新剪辑成91分钟的版本：「这就是终极版啦，无论是参加影展或上映，观眾看到都是91分钟的版本。」

问到为何心血来潮要「卡」掉6分钟，他说：「纯粹是我个人要求，希望能更完美的呈现，重新剪辑的版本更流畅。」自爆说：「观眾会看的都是终极版，不过我也拍了另一个结局，看到时候会否有机会让大家看见。」《Mrs K》將於9月在大马上映，何宇恆表示希望届时能携惠英红和任达华等演员一起来大马宣传，不过一切仍在安排当中。新作成为竞赛部分选片，问到角逐奖项信心大不大，何宇恆笑言：「我也不懂自己入围那个项目，但有参与就很开心，不在意奖项。」

此次影展，也选了11部香港电影，包括了杜琪峰的《黑社会》、徐克的《智取威虎山》、陆剑青与梁乐民的《寒战II》、曾国祥的《七月与安生》、黄进的《一念无明》、许宏宇的《喜欢．你》及甄柏荣与赵善恆的《救殭清道夫》等。