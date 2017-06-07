（香港7日讯）电影《原谅他77次》6日举行「闺密分享爱」电影宣传活动，Twins、卫诗雅、郑希怡、卢巧音、J.Arie和李敏等出席。蔡卓妍（阿Sa）和钟欣潼（阿娇）受访时，问到会否谈及过去的感情，两人齐声说：「其实我们都不知道来干什么了。」询及两人的爱情观？阿娇表示，「我爱她、她爱我，我们观点角度都一样，但不会是同一个人，也从未试爱上同一个人。」

阿Sa笑言一开始不知道要分享什么：「以为和青少年交流，但原来是说电影，分享关於爱主题。（问及会否提及以前的恋情？）討论吗？又不只是说经歷的，要说观点与角度嘛！到时看大家问什么了！（询及现在的择偶条件？）最重要他爱我我爱他，隨缘！」

阿娇8分钟流泪影片被拍卖。

阿娇眼泪值167万

提到阿娇发生「艷照风波」翌年，曾为一部名为《0.7%的盐》的影像作品担任主角，这辑影像再创作的艺术作品分为了8版，近日在北京一个《亚洲现当代艺术》拍卖会上，艺术作品中的第4版以30万人民幣（约17万9640令吉），估计8版拍卖近280万人民幣（约167万6640令吉）。作品由阿娇独自演出，影片就拍她由微笑到哭泣的过程。问到阿娇知否自己的眼泪值钱？她反问：「我有钱收吗？」当她知道是慈善拍卖一事后，她说：「我都不知道是怎么一回事。」