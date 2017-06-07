（台北7日讯）王心凌2月宣佈和交往4年的姚元浩分手，跌破外界眼镜，事隔3个月，被拍到和一群友人在夜店狂欢后，把一名外表粗獷、戴著佛珠的男子带回家过夜，而该名男子来头不小，正是华美航运创办人彭云庆的儿子Derek彭，但是经理人即刻否认两人关係，强调两人只是多年的好友。

王心凌这阵子忙著巡迴演唱会，感情似乎也有新进展，据悉，5月28日和友人现身台北市信义区某知名夜店，喝了酒后，一群人玩得相当开心，直到隔天凌晨12时许才离去，她在门口和朋友道別后，便和Derek彭一起离开，两人走在大街上有说有笑，之后召了一台德士回到香闺，她下车后先在大厅等候，对方付了车钱后就一起上楼，直到深夜2时许男方都没有离开。

与许瑋伦同属「义气帮」

事实上，Derek彭和王心凌是多年好友，除了身分是航运二代小开外，也创立了相关网站，很有生意头脑，女方也多次在社交媒体上发出和他及一群友人的合照，而他4月30日就於自己的面子书贴出和王心凌一起喝红酒举杯的照片，也因此引起外界诸多猜测两人是否昇华至恋人关係。

王心凌7日一早也於面子书解释和Derek彭同属「义气帮」，会有这群好友，都是因为许瑋伦的关係，「我们都觉得瑋伦一直在某处远远的看顾著我们，见不到面不代表她不在我们身边。我很幸运有这群朋友，这也是瑋伦送给我人生里最珍贵的礼物。」这群友人参与了彼此人生的大小事，她发片时也都会到签唱会现场支持，有对象时会一起聚餐出游，失恋的时也陪著她度过。对此，经理人驳斥相关传闻，强调男方是王心凌十几年的好友和心灵导师，很有佛学素养，直言「真的不可能。」