（吉隆坡7日讯）隨著英国即將在6月8日举行全国大选，分析员认为，一旦在野工党击退现任首相特丽莎梅所属的保守党顺利执政，一些在当地有业务的大马公司会面对不同程度的影响，会受影响的领域是產业、房產信託（REITs）、手套、公用设施和油气业。

特丽莎梅于4月18日宣佈在6月8日举行闪电选举，以获得授权来进行英国脱欧谈判。

特丽莎梅已经启动《里斯本条约》第50条，正式进入脱欧程序。

MIDF研究分析员表示，英国是大马的贸易伙伴，但只占大马今年首3个月总贸易（总出口）的大约1%，也就是38亿7000万令吉。

而MIDF研究所跟进的上市公司当中，英国只占这些公司的4%营业额。

因此，该分析员指出，不论哪一个政党在6月8日的选举中胜出，大马和英国的贸易不会有太大的变化。

无论如何，他强调，若工党胜选，可能会对一些大马企业造成间接影响，尤其是特定领域如產业、房產信託、手套、公用设施和油气业。

就產业领域而言，分析员说，工党將来专注于兴建更多可负担房屋给首次购屋者。

虽然如此，那些在英国產业市场有立足点的大马公司如森那美（SIME，4197，主板贸服股）和实达集团（SPSETIA，8664，主板產业股），不会直接受影响，因为巴特西项目主攻高档市场。

更何况，巴特西项目坐落在英国的金融枢纽伦敦，这个地区不会用来落实可负担房屋项目。

「不过，若工党执政带来长期的政治不確定性，可能拉低当地人和外国人对英国產业的需求，进而影响巴特西项目的销售表现。」

產託手套受惠

房產信託方面，分析员表示，隨著大马在海外开设更多大学（包括英国），我国已经崛起成为区域教育枢纽。由于学费比较便宜，国际留学生可能会选择报读大马大学的英国分校。

「国际留学生增加可以確保公共房產信托（ARREIT，5127，主板房產信托股）的哥打白沙罗世纪大学延长租约。这对公共房產信托的租金收入有利。」

另一方面，工党准备每年拨出超过60亿英镑给国民保健服务计划，分析员认为医疗设备的需求会提高，尤其是医疗手套，並惠及大马手套公司如贺特佳（HARTA，5168，主板工业股）。

不利公用设施

转看公用设施领域，工党有意国有化公用设施公司，分析员指这对私营的公用设施公司如韦塞水供（Wessex Water）是不利的。韦塞水供是杨忠礼电力（YTLPOWR，6742，主板基建股）的子公司。

「杨忠礼电力可能会採取措施，改变韦塞水供的股权架构。」

至于油气领域，工党希望英国每个地区都有一家本土的国营能源公司，以提高国营和私营公司的竞爭力。

因此，分析员相信拥有英国子公司Peterborough绿色能源的科恩马集团（KNM，7164，主板工业股），可能会面对衝击。