（吉隆坡7日讯）儘管我国本地消费者的需求维持平稳，但鑑于外国游客增加，料足以支撑零售业销售取得4.5%的成长。

大马连锁协会（MRCA）会长拿督蔡家胜指出，基于大马的人口数量不多，本地的消费能力有限，同时消费者倾向于精明购物，预料今年的本地消费需求维持平稳。

「在佳节（如农历新年或开斋节）打折期间，商场仍维持一定的人流量，证明本地消费者依旧保有一定的消费能力，尤其是中等收入阶层。」

他认为，本地消费者属於精明购物类型，会视適合的价格和產品而决定消费与否。

展望未来，他相信，隨著令吉匯率走贬，同时政府积极推动旅游业发展，预测外国游客会成为支撑零售业成长的主要因素。

儘管大马零售业去年的涨幅少于4%，但他认为，中国投资者在世界各地积极投入资金，同时我国和中国政府维持良好的关係及贸易表现不俗，足以带动零售业在今年取得4.5%的增长。

「不只是中国的游客，来自欧美国家的游客量也不少，预期可提振大马零售业的表现。」

然而，基于零售业在去年末季的销售表现疲缓，大马零售集团（RGM）日前將国內零售业的涨幅目標，从原本的5%下修至3.9%。

而大马连锁协会则维持今年的零售业销售成长预测在4.5%。

蔡家胜今日是在出席大马连锁协会会议及马来西亚国际连锁特许加盟展（MIRF）推介礼后，召开记者会，发表谈话。

其他出席者包括MRCA副主席拿督刘明、署理主席朱玉嬋、前主席拿督廖俊亮等。

虽然我国的经济充满不確定因素，但蔡家胜强调，商场管理层不会调低租金，甚至有些A级商场的租金还可能调涨5%至10%。

谨慎遴选经营地点

他指出，零售业者应该谨慎遴选经营地点，同时配合商场管理层的经营方针和宣传策略，以应对具挑战性的经商环境。

他也以巴迪尼控股（PADINI，7052，主板消费股）为例，表示业者必须不时调整行销策略，如拓展业务至电子商务，以面对时代的转变。