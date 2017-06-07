（亚庇七日讯）来自警察家庭的一名男子，因债务纠纷误杀讨债人，俯首认罪，被判入狱十五年。

被告莫哈末南山苏莱曼，廿五岁，被控于二零一五年十二月廿七日晚上十一时卅分在亚庇国际机场停车场，谋杀手机维修技工莫哈末阿里巴巴吉林（卅三岁）而触犯刑事法典302条文，交替控状指他误杀对方，而触犯刑事法典304(a)条文。

被告对交替控状认罪后，副检察司胡丝娜陈述案情说，本案报案人为死者友人哈聂，指死者失踪三天，最后见到死者是三天前，据说是去会见手机销售员。

与此同时，被告父亲案发后报案说他友人托他找买主的一辆本田轿车的前乘客座发现血迹，此车曾交给儿子被告驾驶，而被告也离家未归。

警方接着于当年十二月三十日在京那律成功逮捕被告，查悉当天被告以父亲友人托卖的本田轿车，装载死者去机场，准备会见欲购买手机的客户之前，两人发生争吵，死者要求被告摊还欠他的七百令吉，吵到下车，被告随手拾起一支铁棒，朝死者头部猛击，直到死者倒下。

被告接着将重伤奄奄一息的死者扶上车，载到必打卡士，脱下死者染血衣服，丢进河内，接着载死者到里卡士，将死者弃尸丛林，直到警方找到尸体及凶器，全案侦破。

胡丝娜表示，死者剖验报告显示头部有十三个钝物击中伤痕，死因为流血不止毙命。

她说，死者受重伤后未及时送医而丢命，被告意图显而易见，应在公众利益及维护法纪前提下严判，以儆效尤。

律师艾达查化代被告求情表示，被告因吵架后失去控制，一时错手，深感后悔，他只有廿五岁，已婚，育有一名二岁大女儿，希望在承认误杀罪后获得从轻判罚，以后改过自新。

她说，被告父亲是警员，母亲为家庭主妇，他的一名兄长也是警员，隶属根地咬警局。

她也表示被告从去年十二月遭扣留迄今，已有悔意，希望法庭给予改过机会，予以轻判。

法官阿西丽娜考虑以上一切，宣判被告由被捕日算起，入狱十五年。