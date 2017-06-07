（本报亚庇七日讯）「再也没有封禁理由」，行动党国会领袖兼振林山国会议员林吉祥宣称，倘若希望联盟可在沙巴及布城撤换政府，首要任务就是公开双六惨剧中坠毁的调查报告。

他说，该项报告已被封禁超过四十年，当局再也没有理由继续将之封禁，它本该在四十年前就公布。

林吉祥是昨日出席六六悲剧公开论坛上致词时，如此表示。

1976年6月6日六六空难的事发原因，在41年后的今天仍是一个迷，调查报告不曾公开过。罹难者包括已故首长敦法史蒂文和另外三名州部长及一名助理部长。

另外，林吉祥也强调根地咬宣誓石的重要性，他说，宣誓石上所刻的三项誓言，在第十四届大选时，要将之深深植入沙巴选民的心里，以成为新的沙巴州政府的恒久保证。

他表示，本身在1969年首次当选为国会议员以来，在国会的逾四十年头里，却从来没有听闻过沙巴拥有一个宣誓石，没有沙巴国会议员谈及它。

「我是在2010年3月造访根地咬时，首次知晓有宣誓石的存在，并刻着沙巴在1963年组成马来西亚时，有关宗教、土地和原住民习俗的三项誓言。」

他说，首位在国会谈及宣誓石的国会议员，并不是一名沙巴人，而是一名来自马来西亚半岛的国会议员，也就是他本身，他在2010年造访根地咬后，首次在国会谈及宣誓石。

「我在2013年大选举行之前，在国会发表有关根地咬宣誓石，篇幅颇长的谈话，并呼吁全体国会议员，无论在野或在朝的、无论是在沙巴、砂拉越或马来西亚半岛的，支持设立一个皇家调查委员会来评估沙巴人民和砂拉越人民在成立马来西亚时所怀抱着的梦想和志向，在过去50年中是否已经得以实现，还是被辜负了。」

他说，自第十三届大选以来，民主行动党来自沙巴的两名国会议员，黄士平（亚庇）和黄天发（山打根）都一直在国会谈论宣誓石上有关有关宗教、原住民习俗和土地的誓言，以便宣誓石在国家最高政治殿堂里受到关注。

「如今事实证明，民主行动党国会议员的努力并没有白费，当局如今已经赋予宣誓石更重要的意义。」

他强调，宣誓石的重要性并不是体现在有关旅游或历史遗产的文章里，也不在于当局耗费100万令吉来把宣誓石从根地咬县议会搬迁至一个更具「策略性」的地点，而是将宣誓石上三个有关宗教、土地和原住民习俗的誓言变成沙巴州政府和联邦政府的恒久保证。

「这是即将来临的第十四届大选的最严峻的挑战——在第十四届大选将根地咬宣誓石上的三个誓言植入沙巴选民的心里，这样他们才能成为新的沙巴州政府和联邦政府的恒久保证。」

「这就是为什么民主行动党在2014年9月推动宣誓石醒觉运动，并在沙巴的不同地方矗立六个宣誓石的复制品，这也是纪念双六惨剧及向空难领袖致敬的好方法。」