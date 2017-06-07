（亚庇七日讯）沙巴行动党秘书陈泓缣表示，基于1963年的大马契约不够完美，行动党所要争取的沙巴自主权，将超越大马契约的范畴。

他表示，马来西亚成立时拟定的1963年马来西亚契约，目的是要为沙巴提供权益保障并构成联邦宪法内容，然而时至今日，它并不能再成为争取沙巴权益的唯一标准。

他说：「虽然马来西亚契约非常重要，但它不是争取沙巴权益的唯一标准，因为它不够完美，联邦政府在这契约下赋予沙巴的权力，其实是微不足道的。」

「大马契约不是沙巴最完美的权力保障，它只是沙巴争取权益的起点。」

他强调，行动党若成为执政的一份子，所推动的政体改革，为沙巴争取的自主权，将超越大马契约的范围。

他是昨晚在该党出版的新书：《民主行动党与沙巴：超越一九六三年马来西亚协议，向前迈进》分享政见时，如此表示。

他逐点分析联邦政府与州政府的权力范畴，指联邦政府采取中央集权制，力压各州政府，形成了今日国家问题的祸源。

他说，根据联邦宪法，虽然土地的确全归州政府管辖，但工商领域却由联邦政府掌控，例如联邦政府要征收旅游税，该党认为，若果真要征税，此税理应全归州政府，因为各州是凭着本州的吸引力来吸引游客，联邦政府对此并未扮演重要角色。

然而，在联邦宪法的目录9当中列明，旅游属州与联邦政府共同掌管的事务项目，所以联邦政府有权征税。

另外，根据宪法，沙巴州政府只限管制十五吨以下的船只，超过十五吨者全归联邦政府管辖，可见州政府管制船运的权限十分少，这也是造成联邦有权力在沙巴实施沿海贸易政策存在的源由。

虽然码头属州政府权限，但联邦政府有权接管某个码头，如民都鲁码头由联邦政府管辖，并非属于砂州政府。

他说，沙巴州政府宣布要将实邦加码头成为远东枢纽港口，获联邦政府宣布拨款十一亿令吉提升设施，但实邦加码头由州政府管辖，试问联邦政府比较乐意投资在其辖下的码头（民都鲁码头），还是州政府辖下的码头？

又以大马理科大学为例，陈泓缣指该大学每年获联邦政府拨款的数额，远比槟州政府来得多多亿，再以固体废料管理为例，他表示，联邦政府透过国会立法在西马实行固体废料管理，除槟，雪和霹雳州外，其他州的固体废料皆由联邦政府管理。

他相信，倘若下届大选希联无法在沙巴执政，国阵州政府很快会跟随西马的做法，把废料管理交给联邦，因为州政府已于去年，城将所有地方当局的排污事务权拨为工务局管控项目，而工务局却总是说没钱维修。

他认为，问题不是于「西马半岛欺压沙砂」，而是「联邦政府欺压州政府」；事实上，这不仅是沙、砂的困境，在全马各州也面对相同的问题，因为联邦政府权力太大及集权。

陈氏指出，虽然特别任务部长拿督张志刚领导的州权力委员会探讨联邦政府下放权力予州政府，但这委员会并未要求修宪，包括豁免沿海贸易政策都未有修宪，而只是通过「行政指令」执行，这并不能有所保障。

他说：「首相署部长拿督阿都拉曼建议沙巴恢复英语源流学校，我问拉曼倘若落实其建议，该如何在砂州与半岛落实，因为教育属联邦政府权限，如果不把教育事务归州政府管辖，如果才能办到？他答不出来。」

他认为最简单的做法是修改联邦宪法第1(2)条文上的字眼，恢复沙巴及砂拉越与马来亚半岛平等地位。

出席昨日集会者包括该党沙州主席黄天发，顾问黄仕平，妇女组主席珍妮拉欣邦和冰湘岸支部主席安德连拉欣邦，宣传秘书冯晋哲。