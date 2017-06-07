（本报亚庇七日讯）即将成为我国在沙巴水域内部署的最大执法船只KM Arau亚娄号，今早抵达国门，停靠亚庇实邦加海军基地。

亚娄号是在南中国海，经历了七天七夜的惊涛骇浪拍打后，于周三（6月7日）早徐徐开进实邦加海军基地。

这艘由日本赠予我国的远洋型海事执法船，身长87米、总吨数970吨、排水量1500吨、续航力21天、船尾甲板上可停载1辆直升机，具备海岸警卫和搜救两大功能，同是也是目前大马海事执法局船队中，体积第二大的船只。

大马海事执法机构沙闽区主任朱比尔透露，一旦亚娄号正式入役，沙巴水域的警卫治安工作，将迎来一个全新局面，并可在沙巴东部安全指挥部内挑起重任，同时也包括了本州西海岸的海上执法。

亚娄号的前身是日本海上保安厅的大型巡逻船编号PL－01的「外海号」，1989年9月服役，2017年1月除役。

朱比尔指出，我国海事执法局自成立以来，在多方面一直都获得日本的鼎力支持，双方关系友好。

他说，亚娄号将在亚庇先停留2天，并在6月9日开往巴生港，之后在完成了正式的下水服役礼后，将再次回到其驻扎母港实邦加基地。

他表示，亚娄号是以玻璃市皇城亚娄（Arau）而命名，玻璃市拉惹因此届时将会亲自在下水服役礼上亲自出席主礼。

知情人士指出，亚娄号在南中国海周边多个国家的海岸卫队的船队当中，其体积吨位可谓名列前茅，目前仅中国海警船拥有同等或更大的巡逻船，因此在维护我国领海经济利益方面，占有一定优势。

亚娄号指挥官赛夫里占上校指出，从日本归来航程中共有25名海执局士官水手随行，以及13名日本代表也在船上。

「我们是5月31日从日本九州因岛启航，途经冲绳、台湾、香港、及菲律宾水域之后，于今早9时开进实邦加海军基地码头。」

他说，船航行第3天在冲绳岛南部水域时，海面开始兴风作浪，大浪一度拍打到导航舱窗面上，船身不停摆动摇晃，而此情况一直断断续续维持到第7天船开抵亚庇方休。

「虽然这艘船的船龄高达28年，可是却经得起惊涛骇浪，同时操作和航行性能还是非常的好。速度还可以维持在设计初期所制定的19节。不愧是巡逻执法船中的保时捷。」

他披露，除了通讯和雷达系统必须拆除之外，日本方面几乎是保持原貌的将船移交给我国，「希望日后，我国可以在船只的武装配备方面，进行升级」。

据记者观察所得，亚娄号外观已经重新粉刷，除了有印上Maritim Malaysia字眼外，也有英文书写的Malaysian Coast Guard字眼，即「大马海岸卫队」之意；此外，内部装置设备都保养的非常新颖，内部的日文指示标记依然到处可见，指挥官表示，不久将会重新以英文替换。