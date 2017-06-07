（本报亚庇七日讯）马来西亚华人旅游业公会沙巴分会主席黄雅权，坚决反对政府落实2017年旅游发展税（Tourism Tax），并指上述税收严重打击酒店业及本地旅游业，对促销州旅游业没有帮助，促政府高抬贵手，展延这项不得人心的措施。

「沙巴旅游业近年来才复苏，之前不如意事件严重打击本州旅游业，很多业者至今仍未恢复元气，现在政府非但没有雪中送炭，反而额外收费，加重游客及业者负担，扼杀正在复苏的州旅游业！」

黄雅权今日针对大马皇家关税局宣布，我国将从8月1日开始落实2017年旅游发展税（Tourism Tax），酒店须向住宿者征收每晚2令吉50仙至20令吉不等的旅游税一事，作出上述回应。

他说，征收旅游税除了将影响酒店业的入住率外，更吓退游客，同时也担忧该税收带来连串的涨价效应，影响深远。

他续说，在这经济不景时期，政府不应该加重业者（旅游）的负担；反而应该减税，雪中送炭，协助人民减轻生活负担。

「身为贴近人心的政府，必须体恤人民，在这关键时刻扶我们一把，譬如给予鼓励或奖励，以吸引更多国外游客前来州内观光，赚取外汇。」

他指出，沙巴旅游发展潜力巨大，若政府需要依靠征收税务作为发展，也不急于一时，所谓留得青山在，不怕没柴烧。

大马皇家关税局宣布，配合8月起落实的新税务，所有住宿场所业者皆需在7月1日起进行登记。

这项「旅游发展税」的税率为五星级酒店每晚每房征收20令吉、四星级酒店每晚每房10令吉、一至三星级酒店每晚每房5令吉、一至三星Orchid型客房每晚每房2令吉50仙、无星级客房则每晚每房2令吉50仙。