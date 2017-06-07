（本报亚庇七日讯）甘拜园警察总部与兵南邦警方，配合州回教局联手出击，今凌晨时分突击文都善一间夜生活娱乐场所，并成功揪出五名穆斯林。

五名四男一女的穆斯林，被揭发竟在斋戒月期间，前往夜生活娱乐场所寻欢作乐，更违反教义喝酒。

兵南邦警区主任罗斯里副警监证实此消息时说，该间夜生活娱乐场所的东主，亦被警方逮捕查办。

他说，兵南邦警方是在甘拜园警察总部配合下，与州回教局于今凌晨一时卅分左右，悄然掩抵文都善路一间夜生活娱乐场所，展开突击检查。

罗斯里副警监说，虽然当时已是凌晨一时，但是该家夜生活娱乐场所仍继续营业，播放音乐及让顾客留在该夜店里消遣。

州回教局的执法人员与警方亦逐一检查夜店里的顾客身份，其中四男一女被证实为穆斯林。

他说，执法人员持酒精测试器，为五名男女进行测试，证实该五名穆斯林男女涉及喝酒，而违反回教的教义。

彼等的年龄介于廿至四十岁之间。

州回教局亦援引一九九五年州回教法令，对付该五名男女。

与此同时，警方亦发现该夜店逾时营业，同时营业执照亦已逾期，故逮捕了该名现年四十二岁的东主。

警方从夜店里带回大批音响系统及配备，以协助警方展开调查工作。

罗斯里副警监说，警方援引一九五八年公共娱乐法令第四条文，调查此案。

是项突击行动一直持续至今凌晨三时才结束。