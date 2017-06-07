（亚庇七日讯）马华路阳州议员邱庆洲指出，沙巴人民复兴党副主席兼里卡士州议员王鸿俊在报章发表言论说，一旦民兴党执政，他们将会遣返14000外州教师；其言论荒谬并且不合宜。此外，教师问题不应该用于在政治课题上，王氏无疑是为了自身的政治平台而发表该言论。

邱氏说，王氏的言论更是抹杀了外州教师的贡献和付出。此外，这批外州教师，有的在沙州任教已有20年以上，甚至有些更是落地生根。这些外州教师在完成训练后，就依照政府的安排前往各地方执教。他们离开自己的家园到陌生的州属，除了要教育学生，同时也适应在外的生活，如今王氏不负责任的言论，藐视了这些外州老师的努力。

其实根据州教育司拿督哈嘉麦慕娜于今年5月在报章提到，教师派驻在接下来3年内，达到中小学教师90%由本土教师执教的目标，目前已达到了84%，而中学则已达到76%由本土教师执教的目标。从这点来看，其不懂王氏在执着什么，还是他希望透过这课题来赢得人民的选票。

若由沙民兴党执政，并在同时遣返14000外州教师，可以肯定沙巴教育界将陷入瘫痪的情况。到时他如何去找那么多的合格老师来填补这些空缺？尤其是必须符合资格的教师。

沙巴反对党一直都在呐喊说为沙巴人民，但其极端的想法和言论，似乎并没有经过认真考量和研究整个事情的全面，也没有设定未来的计划和安排，这不禁叫人怀疑他们的执政能力。

邱氏说，选民的眼睛是雪亮的，更能够看清楚他们的无谓和荒谬。