（本报美里7日讯）房保德将会以独立人士再战埔奕补选！

尽管房保德在去年已加入砂本土政党“肯雅兰全民党”，惟他今日受访时指出，基于他无法与党内取得共识，因此，他将会以独立人士候选人再战埔奕补选，目的要埔奕选民和全体砂民清楚了解，砂拉越的自主权，并非只是向联邦政府索回一小部分如此简单，而是应该所有属于砂拉越人的权益。

房保德今日受访时说，他明知道埔奕补选很难打，败阵的几率极高。但是，就是凭着砂拉越有一批“砂独联盟”、一群为了砂拉越打拼的同志，即使再败，也还要再战。他们这群砂独联盟同志，目的就是要为砂拉越争取更多自主权。

他希望通过埔奕补选，让更多砂拉越人知道砂拉越应有的主权，让全体砂拉越人民对主权意识的觉醒。国阵和行动党，只着重把玩种族主义政治、贪腐和完全没政治理念，随时可U转，只顾赢选战或谋取官位，置砂人自主权于不理。

砂自主权星火不灭

“我房保德明知道再战埔奕补选胜算很低，但是，为了让砂拉越摆脱联邦政府控制政权，我不怕输，因为砂拉越主权意识觉醒目前还处于萌牙阶段，需要有人敢在执政党强势和西马政党喜玩政治游戏的局面下，有人真正为砂拉越人在州议会里发言。”

房保德自我调侃，他又不是没输过，但是，他深知，要拿回砂拉越的所有权益，即使星火微弱，却绝对不能熄灭。

他坦承，砂拉越未来路既遥远且漫长，不能让主权星火熄灭。他希望所有关心砂拉越未来前景的砂人，尤其是埔奕选民，若是他们讨厌国阵的贪腐政治，不喜欢、也不认同行动党举棋不定、随时可U转结盟的反对党阵线，选民就应该作出第三种选择，让砂拉越有更好政治前景的选择。