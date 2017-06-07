(本报美里7日讯）N74埔奕补选，行动党是始作俑者！

砂人联党中央宣教秘书兼埔奕支部主席俞小珊今日发表文告如此指出。他促请人民看清行动党擅于施展糊弄焦点的政治宣传伎俩，一再炒作陈长锋医生被州议会撤销州议员资格的课题，打悲情牌博取同情。

他指出，行动党很清楚陈长锋医生持有双重国籍，却昧着政治良知，早在2016年3月3日，宣布美里行动党三个选区候选人，即林思健、陈长锋和卜巴鲁为卑尔骚、埔奕和史纳汀候选人。

委陈长锋任党高职

“行动党卑尔骚2015年5月9日召开支部年度党员大会，新届执委秘书是陈长锋医生。”

俞小珊指出，他随便拿出两件事，便能指证行动党明知道陈长锋持有澳洲和大马双重国籍，却在2015年委任他为支部秘书这个重要党职，在2016年3月3日，公开陈长锋是砂州选举行动党候选人之一。”

俞小珊引述报章报道指出，陈长锋医生在2017年5月12日在州立法议会提到公民权问题时，他表示本身已在去年（2016年）4月4日放弃澳洲公民权，驳斥黄顺舸提呈州议会的文件是去年7月的文件。

去年4月才弃澳国籍

“如果陈长锋医生讲的都是真话，他在2016年4月4日才放弃澳洲公民权，但是，他在2015年5月9日担任行动党卑尔骚支部秘书重要党职，在2016年3月3日被宣布为埔奕候选人，也是真的。”

他说，陈长锋医生在今年5月12日的记者会上曾向媒体承认，他在2010年曾领取澳洲公民权。如此推算，2015年5月9日和2016年3月3日，陈长锋医生在上述日期，是持有澳洲和大马的双重国籍，这是铁一般事实。

“总括而言，只是随手道出以上两件事，行动党就是造成埔奕补选的始作俑者。”