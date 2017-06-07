（马尼拉7日讯 ） 菲律宾警方指出，马尼拉名胜世界赌场保安出现严重漏洞，为赌场提供服务的保安公司未遵守赌场保安的协定，甚至可能根本没有为赌场擬定紧急应变方案。

根据《菲律宾每日问讯报》报导，菲律宾国家警队安全及调查机构监督处处长埃斯皮诺表示，负责马尼拉名胜世界赌场保安的NC Lanting Security Specialist Agency，没有启动应变方案，或根本没有擬定相关方案。

他週二在记者会上说，菲律宾警方在发现有关问题后，已传召该公司问话。

他指出，安全和调查机构监管处完成评估后，將提出適当的惩罚，「根据规则，当犯下严重失误时，可施以罚款，甚至可吊销他们的执照。」

他也指出，警方也发现，在赌场入口处执行任务的警卫未穿上制服，警卫也显然训练不足；赌场门口本该有至少2名警卫驻守，事发时却只有一人站岗。

他说，安全及调查机构监督处接下来將要求马尼拉名胜世界赌场提呈保安蓝图，供当局进行评估。

根据当局规定，该赌场必须至少每季进行定期演习，这涵盖各类紧急事件，如抢劫、枪击以及灾难等。

此外，菲律宾警方也发现，赌场减少大夜班的驻守警卫人数是马尼拉名胜世界管理层下达的指示，但国家警队的警察总长卡斯可兰说，这是个错误做法，因为这將让犯罪者有机可趁。

埃斯皮诺则表示，赌场入口的警卫也须维持在2人，不应在该时段减少警卫人力。

他也批评马尼拉名胜世界过于依赖警方，他们才是在其酒店赌场发生危机时，须首先作出应变的一方。

无论如何，马尼拉名胜世界管理层曾强调，赌场內的防火洒水器在探测到烟雾后就立即启动，但洒水器后来却因为水已耗尽而停止运作。

马尼拉名胜世界高级副总裁阿尔瓦拉斯强调，他们拥有证书能够证明赌场符合所有法律所阐明的安全及防火需求。