（德黑兰7日讯）美国《华盛顿邮报》称，恐怖袭击在伊朗的大城市並不常见，这次遭受袭击的两个地点平常更是戒备森严，由於两起事件几乎同时发生，几乎可以確定是事前策划、同步执行。

事件发生后不久，IS声称两宗袭击由该组织的「战士」发动。如果消息属实，这將是逊尼派极端组织第一次对什叶派佔多数的伊朗发动的攻击。

作为伊斯兰什叶派大国，伊朗多次参与对抗逊尼派恐怖主义组织，包括IS等的军事行动。

叛军与逊尼派极端分子，以往大部分都在伊朗与巴基斯坦边界附近策动袭击，2010年的自杀攻击曾造成39死。

而伊朗已故宗教最高领袖霍梅尼的陵墓受袭，背后像徵意义值得留意。

霍梅尼是伊朗首任最高精神领袖，在该国地位崇高，他担任这个政治和宗教的最高职务至1989去世，其陵墓亦是追隨者的朝圣之地。

霍梅尼被视为中东近代歷史上的重要领袖。他早在1964年，便因反政府而被迫流亡法国。1977年末，伊朗国內出现大规模反对君主统治及表达民主诉求的示威，霍梅尼成为人民的希望。

伊朗已故宗教最高领袖霍梅尼，被视为中东近代歷史上的重要领袖。

新伊朗諦造者

他於1979年回国时万人空巷，並带领伊斯兰革命结束君主制。他此后本著「不要东方、不要西方，只要伊斯兰」的口號，结束亲西方的政教分离政权，带领伊朗走向独立和不结盟的方向，为新伊朗的諦造者。

霍梅尼的陵墓於首都德黑兰南部市郊，离市区约8公里，並有地铁连接。陵墓於1990年以14个月建成，外表看起来与清真寺相似，亦会进行伊斯兰礼拜活动。

陵墓东西两侧各有一个佔地2万2000平方公尺的大广场，旁边並有商店及经学院等设施，规模庞大。而其陵殿面积亦达1万6000平方公尺，可供上千人同时参拜。