（吉隆坡7日讯）手套股今年首季盈利按季成长19%，主要受惠於手套销售增加、手套平均售价上升和美元强势的利好所带动。

分析员预期手套平均价格復甦和原產品价格走软，短期內將支撑手套股取得温和的盈利成长。但是美元趋跌，却將是影响手套股盈利表现的一大隱忧。

另外，分析员认为，该领域的估值已不便宜，因此也维持「与大市同步」的评级。

手套股今年首季的盈利按年和按季分別增长0.6%和19%。

其中，以贺特佳（HARTA，5168，主板工业股）表现最为標青，该公司2017財政年首季净利（截至3月31日止）按季劲扬35%，领跑手套领域。

依次为顶级手套（TOPGLOV，7113，主板工业股）和高產柅品（KOSSAN，7153，主板工业股），净利分別上升13.3%和4.3%。

大华继显分析员指出，为了应付今年首季原產品价格上涨的衝击，今年以来手套价格的调涨幅度已超过10%。

次季盈利料持平

儘管如此，分析员坦承，令吉匯率转强將抵消手套平均价格上涨的利好，料手套业者今年次季的盈利表现將持平。

根据分析员预测，美元每上升1%，將带动手套公司2017至2019財政年营业额成长介於3%至6%。

然而，自今年4月份以来，美元兑令吉已下滑3.2%，至4.27令吉兑1美元。

目前分析员仍维持今年1美元兑4.15至4.20令吉的预测。

大华继显的首选手套股为顶级手套和高產柅品。分析员表示，顶级手套和高產柅品盈利能见度良好和估值较贺特佳更具吸引力，因此，给予「买进」的评级，目標价分別为5.89令吉和6.72令吉。

分析员则维持贺特佳「卖出」的评级和4.07令吉的目標价。

股价而言，贺特佳今日再创新高，涨15仙或2.37%，至6.47令吉，是第5大上升股。顶级手套跌2仙，至5.50令吉；高產柅品则跌6仙，至6.09令吉。