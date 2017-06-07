（布城7日讯）昨日被勒令停职的联邦土地发展局环球投资（FGV）首席执行员拿督扎卡里亚今天针对Safitex逾期付款予FGV子公司德利玛棕油產品公司一事以及其他案件，向反贪污委员会提呈文件並录取口供。

扎卡里亚今午2时30分抵达反贪会总部，並在4小时候离开，他向记者说：「我刚才针对Safitex的课题以及其他课题录取口供，至于是什么课题，我不便透露。」

他指出，他是在主动联繫反贪会指愿意提供线报后，反贪会要求他今天前来总部录取口供。

「今天录取口供过程很好，我没想到原来已经过了4小时，我明天將继续前来接受反贪会录取口供。」

询及他是否代表其他被勒令停职者前来，他说：「不，这是我和反贪会之间的课题，是我主动来投报。」

至于是否向反贪会提呈他在出任FGV首席执行员职位前的不寻常事件时，他表示，他只是提供本身在任时的相关线报。

针对是否有望让反贪会来洗脱他所面对的指控，他表示不知道，惟他希望这一切能在一至两週內落幕。

扎卡里亚指出，FGV委任他出任首席执行员的合约长达3年，他希望能尽快復职，继续出任该职位直至届满为止。

他也说，他不会接受辞职的建议，「我不能接受这样的建议，除非我有错，我才会辞职。」

扎卡里亚也说，他不曾违反公司政策，也不曾接获来自普华永道的报告。

他有信心，德利玛棕油產品公司可全数取回Safitex所拖欠的款额。

扎卡里亚也欢迎政府委任前首相署部长拿督斯里依德利斯贾拉介入调停，不过，针对他要求FGV股东在他及FGV主席丹斯里依沙之间二选一，以及他是否还能够与依沙合作，他则笑而不答。