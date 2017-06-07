评论: 陈海德

公正党梳邦国会议员西华拉沙被指在清真寺內发表政治演说，惊动雪兰莪州苏丹沙拉夫丁殿下训诫已经「越界」。

其实问题会否根本就不在于政治或演说，而是西华拉沙並非穆斯林。据报道，其可根据《1995年雪州伊斯兰刑事法》下被控，罪成的话可被判处罚款不超过3千令吉或监禁不超过两年，或两者兼施。何谓政治演说、何谓普通谈话，彷彿这些都不重要，西华拉沙不是穆斯林，而且还进入清真寺搞活动，这就是「越界」了。

我们不可对雪州苏丹殿下无礼，因为苏丹的原则是对的，即禁止清真寺进行任何政治活动，並对雪州伊斯兰局长私下强调其不满。

但问题的源头，还不都是政治操作？皆因西华拉沙在清真寺发表演说的一张照片在社交媒体上广传，惊动了苏丹殿下吧？

好吧，我们就认定这是我国的宗教敏感和禁区，因为西华拉沙讲了什么不重要，他的寒暄和分享经歷也不重要，反而形式才是重点，也就是说触犯了禁区（即所谓的「越界」）。

违背建国先贤愿景

我国本来是个和谐的世俗国，也不必首相纳吉整天来告诉我们什么叫做「正信和中庸（？）的伊斯兰国家」，不过事实就摆在眼前，我国的宗教化政策已经走到了如此地步。基本上，这完全违背了马来西亚的建国之父们的夙愿，与他们设想的愿景全然背道而驰。

我国宗教的「和谐」，是否只在于各个不同信仰者，各自进入自己的宗教场域搞活动，就像华人的庙会由马华去负责，兴都教庆典由国大党去搞等等？这一套模式是否从政治衍生而来，尤其执政者霸权一路玩到现在，都仍如此。

西华拉沙举动，是否跟那些穆斯林议员进入非穆斯林宗教场所，与人民互动一样的道理？

什么叫做中庸、什么叫做和谐？纳吉参与大宝森节入庙隨俗、发表演说算不算「越界」？要不要订多一些法，限制穆斯林进入非穆斯林搞活动或演讲？

若真的走到这种局面，马来西亚恐怕就穷途末路了，就像社交网络上那些无聊的照片会说话那样，一件小事就能被嚇到，甚至动用法律来对付，太说不过去了吧。