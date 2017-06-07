（吉隆坡7日讯）股价持续走高，伴隨股票数额增加，促使马银行（MAYBANK，1155，主板金融股）市值今日突破千亿，成为马股当中首个市值突破1000亿令吉大关的上市企业。

由于近期实行的股息再投资计划，马银行今日有2亿4360万股新股上市，令其股本总数增加到105亿2000万股。以今日闭市价9.55令吉计算，马银行的市值逼近1005亿令吉，创下大马交易所的新高纪录。

马银行以9.57令吉低开后，一度下探全天最低水平9.50令吉，但隨后反弹，並数次触及全天最高水平9.60令吉。午盘交易，该股在9.58令吉至9.59令吉区间徘徊，最终下滑3仙或0.31%，以9.55令吉掛收，全天成交量为876万股。

马银行10年间的市值成长超过1倍，由2007年12月时的467亿令吉，增至如今的逾1000亿令吉，进一步奠定其大马银行业龙头的位置。

截至今日，大眾银行（PBBANK，1295）与联昌国际（CIMB，1023）以783亿令吉和607亿令吉的市值，分別为马股市值第2大与第3大的银行股，但是与马银行的市值相比，分別仍有约222亿令吉与398亿令吉的距离。

市值排名第5位的兴业银行（RHBBANK，1066）正洽商和大马银行（AMBANK，1015）合併，2家银行的市值总和也只有356亿令吉，也和市值前3大银行仍有相当大的差距。目前排在第4位的是市值334亿令吉的丰隆银行（HLBANK，5819）。

银行股首季表现参差

另一方面，针对银行股今年首季业绩的整体表现，马银行投行分析员指出，各银行今年首季的业绩表现参差不齐，该投行所追踪的7家银行当中，有3家银行的净利按年下滑，而其余4家则按年增长。

该分析员指出，总体来说，这些银行的首季累积核心营运盈利按年成长7%，同时经常性净利按年上涨12%。

「我们惊喜地发现，国內银行领域的个人和来往账户对存款账户比率（CASA）出现强势增长的跡象，使银行赚幅持续上涨，而信用成本亦维持在良好水平。」

他同时表示，盈利连续3年陷入持平的局面后，大马银行业今年首季总算出现核心营运盈利成长的跡象，主要由稳定的净利息收入（NIM）和受控制的成本推动，为今年带来了一个好的开始。

「我们认为，大马银行业领域接下来的盈利成长动力將会逐渐增强。」