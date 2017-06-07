（汶莱斯市7日讯）汶莱卫生部属下公共卫生服务之食品安全与品质监管单位的公共卫生官员彭基兰诺哈丽玛杜莎雅蒂指出，在汶莱，食物中毒是我国的主要疾病爆发，主要由学龄儿童受污染的熟食或包装饮料造成。

“在2005年至2016年之间，共有67次食物中毒爆发并影响了1645人。在大多数情况下，这些食物中毒事件的原因是食物处理做法或卫生条件差。”

她是今日出席巴拉卡斯的卫生部的公共卫生服务单位会议室举行的斋戒月食品安全与品质监管新闻发布会上如此表示。

她说，开斋节已经进入第2个星期，该单位不时地派人前往斋戒月市集进行检查或监督，至目前为止，尚未接到任何食物中毒的投报。

她说，最常见的污染物是微生物，通常是由于食物处理不当，食物制备过程中的卫生状况不佳以及食物储存不当所造成的。

她说，世界卫生组织估计，全世界每年约有10人受食源性疾病影响，估计有42万人死亡，其中三分之一是儿童。因此，每个人都有责任，并为促进食品安全作出贡献。

她表示，配合此，世界卫生组织出版了一本手册，以确保更安全的食物准备，称为“安全食品的五个关键点”，可在国内或商业上使用。在手册上强调有关自我卫生，熟食品需要与生食分开，正确的烹煮方法，保持食物的安全温度以及使用安全的水与原材料等讯息，让大家远离食物中毒的危机。