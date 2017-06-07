（本报万津7日讯）砂拉越娘子军在今日举行的第53届大马篮总全国17岁及以下青年篮球赛的8强Y组中，以56比59惜败给森美兰，只能以副盟晋级半决赛挑战上届冠军柔佛，争夺决赛资格。

砂队的潘光洁在首节表现出色独取12分，让砂队以15比13领先。森队的叶秀凤与陈颖恩连续外线取分，所幸砂队的邱琪咏与张维綦率队继续保持领先，以27比26结束上半场。

双方在第3节仍然斗得难分难解，砂队外线上有所斩获，凭着14比13的微弱优势，以41比39进入末节。

森队在末节开始3分钟打出8比1的攻势后反超，砂队的邱琪咏与张维綦联手将比分追至56比59，奈何在最后6秒的进攻，张维綦投失三分球，砂队最终以3分只差饮恨。

砂队的潘光洁拿下17分9篮板，邱琪咏13分9篮板，张维綦12分。森队的叶秀凤攻下19分9篮板，陈颖恩斩获16分。

男队出线看人眼色

槟城昨日险胜柔佛后，让砂拉越保住晋级半决赛机会，但必须在今日对垒槟城时，必须下足高苗分与取得14分的胜差。最终，砂拉越打出超水准防守，以70比36大胜。

是役后，砂队的战绩为1胜2负，但柔佛今晚若击败吉隆坡，那么砂队还是被淘汰；反之，若吉隆坡击败柔佛，砂、槟和柔3队战绩将持平，砂队将会通过高苗分或得分差取得半决赛资格。

砂队在首节打来患得患失，张昌乐与郑尊凯联手取分咬紧比分，本节结束时以15比16落后。

砂队在次节展开严密的全场人盯，成功牵制槟队的进攻，后者只拿下9分，但砂队的命中率也不佳，只攻下16分。砂队在上半场结束时，以31比25领先。

下半场，槟队的进攻难以突破砂队的防守，砂队在两个小节中分别打出15比5、24比6的攻势，最终以24分之差大胜。

砂队的国青郑尊凯贡献8记3分球拿下全场最高的30分，张昌乐16分14篮板。槟队的胡俊贤则取得14分，为全队最高。