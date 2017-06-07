（本报万津7日讯）沙巴男队在今日的大马篮总全国17岁及以下青年篮球赛的8强X组中，以87比62大胜吉打，以1胜2负战绩角逐第5、6名次赛；沙巴女队则在Y组以44比61败给吉隆坡队，只能在第7、8名次赛中争取更好排名。

沙男昨晚以52比99惨败给主队雪兰莪后，与吉打一样遭遇两连败，双方今日相遇争夺第5、6名次赛。

吉队首节频频在沙队漏洞的防守上取得出手机会，以7比2领先，沙队在国青潘威的带领下反击，并命中压哨3分球，打出22比10的攻势后，以24比17反超。

沙队的黄允彭在次节有效的组织进攻，艾伦、杰菲立与潘威全相互取分，打出25比14的攻势将比数拉开至52比33结束上半场。

吉打在下半场显得意兴阑珊，沙队则是毫无留手继续飙分，分别在第3、4节中打出22比15、13比14攻势，终场时以87比62取得大胜。

是役，沙队的黄允彭拿下22分7助攻、潘威全17分9篮板4助攻6抄截、艾伦16分6抄截以及杰菲立15分。吉打的林泳键与赖奕燊分别贡献20分与14分。

沙女后劲不足

沙巴女队在Y组硬碰传统强旅吉隆坡，争夺第5、6名次赛。双方首节命中率均不高，沙队在贾妮思与叶茵茵贡献2记3分球下，以14比6领先。

隆队次节在国青林静慈的带领下加快攻势，打出16比6的攻势后，以22比20反超领先上半场。

隆队在第3节外线命中率有所上升，内外交互取分，反观沙队只能单靠贾妮思切入禁区独撑取分责任，以32比40落后。

沙队在末节难以有效的阻止隆队的进攻，加上自身只有13分入账，隆队拿下21分后，以61比44取胜。

隆队的董素杏拿下17分13篮板6抄截、国青林静慈15分10篮板6抄截。沙队的贾妮思拿下10分为全队最高。

上届冠军柔佛队昨晚以44比34大胜老对手雪兰莪后，今日再接再厉，毫无悬念的以54比34大胜霹雳，在女子X组中取得3连胜，以正盟报到半决赛。