（本报诗巫7日讯）实施旅游发展税加重旅游开销，是预见的影响，纵然相关业界对它的生效持反对意见，惟此措施已经通过议决程序且已厘定施实日子，市场唯有接受它。

落实此税务措施，据关税局的解说，是发展旅游，加强旅游基建、促进旅游活动、保护自然界环境及文化遗产等等，这都是为了存在无限发展潜能的旅游领域做延伸性发展规划和准备。

官方虽然高瞻远瞩，旅游业界仍有所担心。剔除市道行情冷清之外，旅客以及旅游服务业界人士对政府两年前施行的消费税的压力，未完成消除，旅游发展税即将于两个月后生效，将来的旅游开销会更高。由此情况来看，消费市场为何会对此税务啧有烦言，是可以理解的。

按星级计算税额

旅游发展税率乃按照酒店的星级级别计算，税额有高低差别。税收率从20令吉至2令吉50仙不等。第三省旅游业公会主席陈明辉认为，即便单个天的旅游发展金税率不高（数额不大），以一晚住宿数费5令吉计算，连续住宿数天所累积的旅游发展金，会是一笔额外开销。旅游业界原则上反对此税收，尤其是酒店还征收其他税包括服务税（10％）、消费税（6％），将来‘旅游发展税’生效时，消费市场肯定要面对更沉重压力。

在国内深受外国游客欢迎的景点如马六甲、槟城、浮罗交怡，当地的酒店另征收文化遗产保护费、地方政府管理费和旅游推广费。种种征税和收费加起来，旅行开销增加是在所难免的。由此亦可窃知，西马有酒店业者致所以担心‘旅游发展税’的生效，会恐削弱了大马旅游业的竞争力，是可以理解的。

无论如何，即将于两个月后生效的‘旅游发展税’，旅游业界中，无论是业者（旅行服务营运者、酒店旅店经营者）仰是消费群体（旅客）皆要做好心理准备，重新规划将后的旅行消费。