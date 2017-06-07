(本报诗巫7日讯)国会南兰区除了是朝野必争之地，也是国阵内华基政党争夺的对象。

南兰区于1990年首次出现在选区的版图上，在当年的国选，行动党一举攻下了这个以华人居多的选区。

不过，在接下来的四次国选，即1995年、1999年及2004及2008年国选，南兰区皆成为代表国阵上阵的张泰卿的囊中物。

在2013年国选，寻求第五次连任的张泰卿却以8630张票的不及败给了行动党的刘强燕。

因此，从历届国选的成绩，可以看得出，南兰区成为朝野竞争激烈的选区。

而下次的国选，南兰区仍旧是兵家必争之地，同时，竞争的形式趋向复杂化。

在下届的大选，除了朝野之争外，国阵内的成员党及亲国阵的政党也争取南兰区的上阵权，人联党与联民党已圈定了潜能候选人，尤其是人联党中三选一的候选人，已频频在选区活动。

国阵需付出努力

无论如何，对于国阵而言，最终南兰区分配予那一个政党，都将会面对国阵势力整合的问题，这有利于反对党再奏凯歌。

在去年的州选，行动党候选人在南兰区属下的武吉阿拾及都东区的总得票以2351票压过二区的国阵候选人，不过，退出人联党，以独立人士身份在都东区竞选的李政轩所获得3288张是属于国阵或是反对党的选票却是至为关键的。

而国阵迎战国选，在许多课题困扰之下，难度远比州选困难，尤其是面对政治意识高的城市选民，要扳回劣势还需要付诸更大的努力。