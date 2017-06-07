(民丹莪7日讯)行动党泗里街区国会议员黄灵彪今日为着人联党埔奕支部主席俞小珊反对直属候选人出战并坚持人联候选人上阵的感言感到心酸。

他于今日召开的记者会上如此表示。

“人联党埔奕支部主席俞小珊近日反对直属候选人出战并坚持人联党候选人上战，但如果首长坚持直属候选人上阵，他也表示无可奈何。我为着这一发言感到心酸。这也是人联党一路来当政不当权的情景。”

人联无权决定候选人

黄灵彪指出，人联党之前无数次在紧要关头时被换了候选人。他表示人联党连己党的候选人都无权决定，又怎能为广大的人民争取利益。

“人联党在国阵里成了巫统及土著保守党的应声虫并没有协商的机会。于2016年第11届砂州选举中，本是由人联党埔奕支部主席俞小珊下战，但最后却由非国阵成员党的直属候选人下战埔奕选区。做出决定后，人联党也不敢发声。如今，人联党上下，由主席至埔奕支部主席再至党员都坚持要国阵成员党的人联候选人下战埔奕选区。但到最后，如果土保党领袖还是坚持要直属候选人下战，人联党还是只能哑口无声。”

为保乌纱帽不谋党权

他表示国阵领袖为了保住自己的乌纱帽，却不为己党争取应有的权利及利益。

“试问，人民又如何委托这样软弱的政党争取人民应有的权益？人联党还声称代表砂州华裔，但每次大选都靠着土著票来争取胜选。”