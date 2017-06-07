多名部长随同出席，左起为砂州务秘书丹斯里默西迪甘尼、砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤、砂教育、科学与工艺研究部长拿督斯里麦哥马英、砂副首长拿督阿玛道格拉斯、砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里、前砂副首长拿督巴丁宜阿弗烈查布、砂乡区电力与水供部长拿督斯里史迪芬伦迪、砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林及砂土著地发展助理部长拿督罗伦沙加。

（本报古晋7日讯）砂副首长兼农业现代化、土著地与区域发展部长拿督阿玛道格拉斯表示，该部将为习俗地（Pemakai Menua）和保留地（Pulau Galau）课题设立谘询团，并在收集各族群的民意后，为其设定一个可接受的确切定义。

道格拉斯指出，负责该事项的委员会于早前曾召开数次会议，以便能拟定出相关定义，并且呈予州政府做参考。惟该委员会于上星期的会议中，还未完全在该课题上达成共识，因为各个族群拥有各自的看法，包括对习俗地也有各自的定义。

谘询团征求民意

有鉴于此，该部将为各省份设立谘询团，并预计于本月杪向当地民众收集看法，好让该委员会有足够的资讯及意见，拟出一个大家都能接受的定义，而目前该委员会正筹备相关民意调查的格式。

他坦言，本身暂无法预计何时有相关定案，因为按照目前的复杂情况来看，该课题需要好一段时间才能获得解决。

但他也指明，本身获知人民希望能于今年内，至少能有些结果，以便能提呈相关建议予政府参考。

道格拉斯是于昨晚在其私邸举行达雅节开放门户活动后，接受媒体访问时如是指出。

建议将呈州政府

媒体也询问，这是否意味该委员会达成共识后，将把相关事项提呈州立法议会中讨论？

对此他回应，该委员会必须等待州政府如何处理其建议。但无论如何，该委员会的意愿是希望该果断的决定，能一劳永逸的解决目前所面对的问题。

“当然，我们无法确保我们（的决定）会让所有人开心，但我们必须有一个非常明确的定义，而且是大家能够接受的定义。”

需非常明确定义

他说道，本身有信心该问题能获得解决，毕竟砂首长已经委任该部着手处理相关问题了，必能寻求一个最佳的解决方案。

而且，该部也希望能迅速的解决习俗地的问题，以便能把更多的专注力放在地区的发展计划，包括如何与数码经济、农业商业化、农业现代化等计划接轨，将砂拉越打造成全国的粮食库。

与此同时，他也简单回应法庭对比尔加勇遭枪杀案件的宣判结果：“法庭已经宣判了最后决定，我不觉得我能够质疑法庭的裁决。”

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