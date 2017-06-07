（本报古晋7日讯）砂副首长兼农业现代化、土著地与区域发展部长拿督阿玛道格拉斯表示，该部将为习俗地（Pemakai Menua）和保留地（Pulau Galau）课题设立谘询团，并在收集各族群的民意后，为其设定一个可接受的确切定义。

道格拉斯指出，负责该事项的委员会于早前曾召开数次会议，以便能拟定出相关定义，并且呈予州政府做参考。惟该委员会于上星期的会议中，还未完全在该课题上达成共识，因为各个族群拥有各自的看法，包括对习俗地也有各自的定义。

谘询团征求民意

有鉴于此，该部将为各省份设立谘询团，并预计于本月杪向当地民众收集看法，好让该委员会有足够的资讯及意见，拟出一个大家都能接受的定义，而目前该委员会正筹备相关民意调查的格式。

他坦言，本身暂无法预计何时有相关定案，因为按照目前的复杂情况来看，该课题需要好一段时间才能获得解决。

但他也指明，本身获知人民希望能于今年内，至少能有些结果，以便能提呈相关建议予政府参考。

道格拉斯是于昨晚在其私邸举行达雅节开放门户活动后，接受媒体访问时如是指出。

建议将呈州政府

媒体也询问，这是否意味该委员会达成共识后，将把相关事项提呈州立法议会中讨论？

对此他回应，该委员会必须等待州政府如何处理其建议。但无论如何，该委员会的意愿是希望该果断的决定，能一劳永逸的解决目前所面对的问题。

“当然，我们无法确保我们（的决定）会让所有人开心，但我们必须有一个非常明确的定义，而且是大家能够接受的定义。”

需非常明确定义

他说道，本身有信心该问题能获得解决，毕竟砂首长已经委任该部着手处理相关问题了，必能寻求一个最佳的解决方案。

而且，该部也希望能迅速的解决习俗地的问题，以便能把更多的专注力放在地区的发展计划，包括如何与数码经济、农业商业化、农业现代化等计划接轨，将砂拉越打造成全国的粮食库。

与此同时，他也简单回应法庭对比尔加勇遭枪杀案件的宣判结果：“法庭已经宣判了最后决定，我不觉得我能够质疑法庭的裁决。”