手游已成为不少现代人不可或缺的打发时间工具。有人更透过它从网友发展成现实生活中的好友。不过日前上海浦东却发生一宗男方以艳照为要胁，向女方敲诈勒索成功的案件。

2014年7月，35岁的周姓男子跟32岁王姓人妻因为玩手机游戏「天天酷跑」认识，还一起开房间。二人都有家室，后来周姓男子发现对方还跟其他男子交往，十分气愤，结果以握有对方艳照为名，不断向对方勒索。

其实男方从未曾亮出过所谓「艳照」，但因为该名人妻怕被家人知道自己「丑事」，从2014年8月起每个月都要给这名男子5000元人民币。

该名人妻最初本来是提出一次性「了结」的，未料周姓男子开价100万元，最后双方才协议「分期付款」。该名人妻说：「每个月10号之前他会要求我给钱，到2016年10月之前，我都是给他现金。」

该名人妻还十分小心，每次把钱放在一个小包裹中，然后用一块砖头压好，放在垃圾站旁，人妻指出，指自己80%的工资都给了对方。

2016年5月之后，人妻失业。周姓男在意外下得知对方住处，再次施压，要求她将母亲即将拆迁的房子过户给他。 人妻终于忍无可忍，向浦东警方报案，此时她已先后给了对方逾12.45万元人民币。

警方追查后，将周性男子逮捕。