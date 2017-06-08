微博近日流传出一系列照片，从照片上可以看见穿着工作服、戴着工头帽的人正用水枪喷射小型渔船。

据了解，越南船只这几天不断骚扰中国在南海建立的钻油平台，常在在旁转圈围绕，或者将绑船的缆绳绑在平台的桩柱上，甚至在附近排出油污，这些「博取关切」举动，平台工作人员不注意也难。

有网友「辽宁号指挥长」在微博表示，越南渔船近日常在南海钻油平台徘徊，白天用小动作吸引「关切」，晚上也不休息在旁围绕。

平台工作人员多次柔性劝说，但是越南渔船都不予以理会，「我们唯有用水炮、拖轮（拖船）驱赶，收效甚微。」

其实越南渔船与中国在南海的冲突并非第一次，越南有多艘船只在南海「海洋石油981」钻井平台附近，阻挠中国有关公司的钻探活动。

中国方面在现场采取措施阻止越南船只的干扰，并向越南方面提出严正交涉，要求越方立即停止干扰破坏活动，对方却不予理会，于是派出40艘渔船包围，场面一度失控，在平台以南17海里处，撞沉一艘越南船只。

中国3月时发布2017年的海洋休渔制度，想将休渔时间时间提前1个月，改为每年的5月1日，调整后的休渔时间都有延长，以前最少休渔期是2个月，现在最少休渔期为3个月，范围含括渤海、黄海、东海跟北纬12度以北的南海。中国拟定的制度，引起越南反弹，越南外交部发言人黎海平表示，坚决反对中方侵犯主权的休渔制度。