网路上近日流传一段惊悚影片，河南驻马店一名白衣女子站在斑马线上准备过马路，却遭一辆计程车撞飞倒地，一旁许多路人见状却没人伸出援手还淡定走过斑马线离去，虽然她曾试图要坐起来，但过没多久又被另一辆车子辗过，直到大约1分半钟后才有好心驾驶停车查看。

影片中，白衣女先是低着头站在斑马线上似乎在等过马路，没想到下一秒就遭一辆计程车拦腰撞上，该名运将没有停车还继续往前开；女子仰躺在内侧车道上，一旁许多民众虽然好奇却没有人伸出援手，等到路口号志灯变换才淡定各自散去。

然而，从白衣女被撞倒地后也有数十辆车路过，但没有一名驾驶愿意停车帮忙，只是默默绕过她离去。

白衣女虽然一度想坐起来却没有成功，事发大约1分钟后，一辆轿车似乎没有发现躺在地上的她并高速辗过，场面相当惊悚，直到1分半钟后才有一辆轿车停下查看。

中国媒体《澎湃新闻网》报导也仅提到女子在1分钟内被汽车辗过2次，至于伤势如何并没有下文。

影片流传开后网友纷纷留言表示，「太冷漠了吧？起码帮忙指挥一下过往车辆啊，还有肇逃的一定要严惩。」、「这社会怎么了？」、「街上那些围观的人还是人吗？」

但也有网友指出，白衣女连续遭撞2次估计是没救了，但从影片一开始的画面推断，当时明显不是可以过马路的状态，她却低头站在车流中不走，或许心理方面也有一点问题。

▼影片内容可能会引发不安，取自YouTube，如遭删除请见谅。