南非莫三比克近日连续发生2起杀人事件，但2名受害者都是光头，连脏器也被取走用作巫术仪式。

目前虽已有2名20多岁的疑犯被警方逮捕，但当局仍呼吁光头男子当心自身安全，以免沦为猎杀目标，因为当地有不少民众和术士迷信「光头带财」，能作为仪式祭品为客人带来好运。

综合外媒报导，赞比西亚省2名40多岁的光头男子在5月间无故遭到杀害，其中一人的头颅不仅被砍断，且部分脏器还被取走用作巫术。

由于邻近赞比西亚省的坦尚尼亚跟马拉威两国的民众，都深信光头的人是富有且带有好运的，甚至还有人认为秃头的人脑袋里有金子，因此让顶上无毛的民众开始人人自危。

莫三比克内政部发言人迪纳（Inacio Dina）指出，警方目前已经逮捕2名疑犯，初步了解犯案动机是因为当地的人相信没头发的人会带来财富，呼吁光头民众注意切身安全；而在莫三比克，也会有许多人基于巫术仪式的需要，袭击白化症的人，迪纳相信两者有所关联。

根据联合国调查，莫三比克自2014年以来，累计已有100多名白化症患者因为迷信陋习遭到杀害，且脏器也同样被术士以类似理由拿来作法。

直至近日秃头、光头人士也沦为目标受害，才让更多人开始意识到迷信问题；赞比西亚省的治安单位指出，这是首次光头成为目标的案件。