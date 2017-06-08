前美国联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey）今天在一项声明表示，总统特朗普要他「放过」对前国家安全顾问弗林的调查，还对他说「我需要忠诚、我指望忠诚」。

路透社报导，科米將於8日前往参议院情报委员会作证。据参议院情报委员会网站上所贴出的科米声明副本，科米藉公开声明重新描述特朗普就职1週后，在1月27日那场他与特朗普晚宴的对话经过。

科米表示，特朗普於晚餐期间问他是否想继续待在FBI局长的位子上，令他开始担心特朗普试图想建立「某种恩赐、任命的关係」。

科米在声明里进一步指出：「有鑑於FBI向来的地位是独立於行政机关以外，那让我极度担心。」

法新社报导，遭开除的FBI局长科米今天在声明里证实，总统特朗普促请他放弃对前国家安全顾问弗林（Michael Flynn）与俄罗斯接触的调查。

科米引述2月14日两人单独在椭圆形办公室时特朗普所说的话：「我希望你能设法放过此事，放过弗林，他是好人。」

科米於声明里说：「我的理解是，总统要求我们放掉所有对弗林不实交代去年12月与俄国大使对话的调查。」

科米说：「总统说『我需要忠诚，我指望忠诚』，在出现尷尬的沉默之际，我没有任何动作、说话，或改变脸部表情。」