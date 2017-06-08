（檳城8日讯） 大马优步驾驶者公会全国主席苏海米促请警方全面调查一名优步司机被指非礼女乘客而遭民眾殴打的事件。

他昨晚在东北县警局外受访时，呼吁警方彻查该名司机是否是被冤枉的。

「我们及这名司机已经报警了，根据我们的理解，他是被一名越南籍女子陷害的。」

他指司机被延扣，是为了协助警方调查。

「我们对民眾的反应感到很遗憾，尤其是檳城人，可以在事件未调查清楚前就动手打人吗？」

他指该名司机被殴打后，脸部掛彩，必须入院缝针。另外，手部及身体也有多处伤痕。

根据警方调查，前天下午3时56分， 一名优步司机从冷当垄尾路载一名越南籍女子从垄尾前往鸭加路时，在车上脱裤、露宝，还抓女乘客的手去触摸其下体，嚇得女乘客花容失色。

据资料，女乘客为求自保，当时乖乖就范，回家后向友人提及此事，友人鼓励她將此事告诉丈夫。

女乘客的丈夫要求她隔日再电召该名男司机，男司机抵达后即遭女乘客丈夫及其两名友人以棒球棍殴打。

3人围殴男司机的过程遭附近一名公眾拍下后，上载到社交网站，引起公眾热论。网上一些网民质疑越南籍女乘客的说辞，声援该名男司机，部分网民更指责拍摄影片者也参与围殴男司机。

为保护人身安全，拍摄影片者王俊杰（译音）今日凌晨也到东北县警局报案，声称自己没有牵涉其中。根据报案纸內容，6月7日约下午4时，他正在附近健身室做运动，才会目睹事发经过，把过程拍下来，他坚称本身並没有出现在影片上，因此不可能涉案。