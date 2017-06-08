（布城8日讯）4年前发生的拿篤入侵案，控方今日上诉得直，上诉庭將涉及向国家元首宣战罪的9名菲律宾籍被告，从原本的终身监禁，改判为死刑。

以拿督莫哈末扎瓦威为首的上诉庭三司，今日一致做出这项裁决，使去年逃过一死的9名被告，现在面对死刑。

另两名承审法官是拿督阿都拉曼和拿督卡玛丁哈欣。

这9名菲律宾籍被告是阿迪胡欣（46岁）、巴萨曼努（42岁）、依斯迈雅欣（77岁）、维吉利奥（53岁）、沙利（64岁）、阿瓦兹尔（62岁）、达尼（64岁）、祖汉（70岁）及阿米尔巴哈（54岁）。

其中，阿米尔巴哈是自称苏禄苏丹贾玛鲁基兰三世以及率领入侵沙巴的阿比慕丁的侄子。

他们是在《刑事法典》第121条文（向元首宣战）下被控，在该条文下的最高刑罚是死刑。

扎瓦威在宣判中指出，亚庇高庭法官钟贤源裁决9人罪成是正確的，而三司决定改判9人被死刑，是因为有证据证明，入侵拿篤是在精心策划下执行的。

他强调，这是大马史上首宗外敌入侵事件，无情地杀害我国子民、破坏我国资產，並留下创伤。

上诉庭三司也驳回9名被告要求推翻罪成判决的上诉申请。

9名被告是与其他14人，因为涉及2013年2月12日至4月10日的拿篤入侵事件，一起被控向国家元首宣战及涉及恐怖袭击等多项罪行。

不过，三司针对其他14人在向国家元首宣战控状下被判无罪的裁决，维持原判。

亚庇高庭法官钟贤源在2016年7月26日宣判，没有任何证据显示，有关9名被告直接涉及入侵拿篤的战爭，或残忍地杀害任何军警人员，或伤害任何人。

钟贤源当时强调，拿篤入侵案的最终主谋，如发动入侵事件的阿比慕丁基兰，以及「慕沙將军」都未被控上庭。 「有鑑於此，若要按照《刑事法典》第121条判处死刑，不是一件容易的事。」

自称苏禄苏丹的贾玛鲁基兰三世已于2013年10月间逝世，其胞弟阿比慕丁则是在2015年1月在家乡菲律宾南部达威达威省病逝。

因涉及向国家元首宣战而被改判死刑的9名菲律宾人，在狱警及警察的重重包围下出庭聆讯。

新闻背景：

2013年2月12日，隨著自称是苏禄苏丹的贾玛鲁基兰三世主张沙巴是属於领土的一部分，阿比慕丁率领逾百人携带武器乘船从菲律宾南部进入沙巴索地，与当地警察在距离拿篤镇约130公里的甘榜丹道对峙。

2月14日至28日期间，大马与自称为「苏禄军」的武装分子进行多次谈判，警方要求对方和平离开沙巴，惟到了最终期限，「苏禄军」拒绝离开。

3月1日，甘榜丹道发生枪战，武装分子向警方开火，导致2名警察遇袭身亡，3名警察受伤。警方尔后再与「苏禄军」展开枪战，歼灭一组12人的「苏禄军」。隔日，警方接获警报，指「苏禄军」入侵仙本那甘榜希慕努及甘榜斯里再也，遂派出一组警察调查，警方人员抵达现场后遭到袭击，6名警察殉职，2名警察受伤，歼灭6名入侵者。

3月3日，警方派员前往甘榜希慕努取出殉职警察遗体並救出受困同僚，任务成功，惨遭枪杀的警察遭到入侵者残酷肢解。

武装部队于3月4日派出7支营队进驻沙巴，当局宣布丹绒巴都及丹绒拉边为红色危险区，马律两国外交部长在吉隆坡开会后，標籤「苏禄军」为恐怖分子。

由于「苏禄军」没有撤退的跡象，首相拿督斯里纳吉于3月5日宣布，大马保安部队展开「主权行动」，以终结与恐怖分子在甘榜丹道的对峙，捍卫国家尊严及主权。

事件完结后，大马军警有10死12伤，我方称「苏禄军」有67人死亡，起获尸体有42具。

纳吉在3月25日宣佈成立「沙巴东部安全区」（ESSZONE），涵盖沙巴东部10个县，以加强沙巴东部地区的安全。

这10个被列入沙东安全区的县属包括古达、哥打马鲁都、必达士、勿卢兰、山打根、京纳峇当岸、拿篤、古纳、斗湖及仙本那。