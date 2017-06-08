（檳城8日讯 ）被指对越南籍女乘客露宝，再遭女乘客丈夫及友人殴打的优步男司机向警方报案，指自己被冤枉，对此，警方已援引刑事法典354条文（非礼）调查此案，30岁嫌犯今日被带去法庭申请延扣至6月11日。

同时，被指殴打司机的37岁女乘客丈夫及另两名华裔男子，也將在刑事法典148条文（持械殴斗）下被调查。这3名嫌犯会被延扣4天，即日起至11日。

檳岛东北县警区主任安华奥玛已证实此事，他指警方已在今日逮捕涉案的越南籍女乘客助查，並预料明日押对方上庭申请延扣。

37岁女乘客丈夫及另两名华裔男子被延扣4天，即日起至11日。

根据警方调查，43岁的越南籍女子是在2015年与张姓丈夫结婚后来马生活，两人未育有孩子。

遭到围殴的男司机则在医院接受治疗，確定无大碍出院后才被延扣。已遭逮捕的男司机与女乘客丈夫的手机均已遭警方没收调查。

根据警方的调查，前天下午3时56分， 一名优步司机从冷当垄尾路载一名越南籍女子从垄尾前往鸭加路时，竟在车上脱裤、露宝，还抓女乘客的手去触摸其下体，嚇得女乘客花容失色。

据资料，女乘客为求自保，当时乖乖就范，回家后向友人提及此事，友人鼓励她將此事告诉丈夫。

根据警方资料，事发后女乘客原本想息事寧人，但隔日男司机却致电骚扰。男司机也被指在非礼过程中，曾拿出手机自拍。

女乘客的丈夫要求她隔日再电召该名男司机，男司机抵达后即遭女乘客丈夫及其两名友人以棒球棍殴打。