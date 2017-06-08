艺人夏文汐从影多年，之前除了拍了ViuTV剧集，与黄秋生合作演夫妻外，今个月，她亦即將开拍王心慰监製的无綫新剧《逆缘》，与好戏之人黎耀祥及林夏薇有不少对手戏。夏文汐是当年的女神级艺人，首部电影便与张国荣及叶童等合拍《烈火青春》，1984年与万梓良合作的《唐朝豪放女》更轰动一时，现时於上海定居。

《唐朝豪放女》

《东网》报导，今次亦是夏文汐首次为无綫拍摄剧集，现时身在上海的她坦言今次接拍无綫剧，是无綫高层乐易玲多次接洽所至，她谓：「乐易玲一直都有跟我谈，不过之前角色並非適合我，而今次她再找我，说这个角色是为我度身订造，我觉得適合才演。」

夏文汐又透露今次於剧中饰演一个明星，退休多年离开香港，之后回来变了一位有钱的神秘女富豪。

说到做女富豪，她定必入型入格，连黎耀祥接也讚她有型，夏文汐闻言亦相当开心，她谓：「我和黎耀祥合作都好开心，之前未合作过，我有看他演戏！他演得很好，所以我也有压力，希望亦会成为我的动力。」

新戏也有林夏薇。

至於剧中饰演她女儿的林夏薇，夏文汐指她的气质与自己相似，之前夏薇以「女神」来形容对方，相信听到夏文汐姐姐这样说，夏薇都会感到很开心。

叶童与夏文汐。

此外，说到不少演员都指拍无綫剧辛苦，要日夜赶拍，对此，夏文汐亦不讳言倾谈时有跟乐易玲倾过每天的工作时间，她谓：「我都有要求每日拍摄时间最多十二小时，他们也都迁就我，现在年纪大，不可以如此辛苦。」

上述剧集演员包括姜大伟、林夏薇、陈山聪、黄长兴等。剧集题材乃讲及数代人的关係，当中有家庭温情及价值观话题，六月中便正式造型。

黎耀祥谈到与夏文汐合作，坦言其实很多细节仍未知，至於说到能跟夏文汐合作，他称：「我当然好期待与她合作，TVB差不多很多人已合作过，能够与夏文汐姐姐合作，我很开心及期待，跟外面的演员合作，怎样都会有另一番新鲜感、衝击与感受。」

问到对夏文汐有何感觉，祥仔即笑谓：「一个字『型』咯！其实我们都对夏文汐姐姐有种景仰之心，期待大家合作。」