韩国艺人T.O.P情况好转！

T.O.P.的妈妈在8日中午进入加护病房探访儿子，隨后於1点45分（大马时间12点45分）向守在病房外的记者透露：「儿子状况变好很多了！」且儿子有睁开眼睛回应她的问题。

据韩媒报导，T.O.P妈妈在中午1点进入加护病房探访儿子，结束30分钟会面后，於1点45分（大马时间12点45分）走出病房外，当记者提问T.O.P现在状况如何，她表示儿子有睁开眼睛与她对视，证实T.O.P身体状况好转，另外，和崔母一起进行探访的第4机动队中队长也表示，T.O.P目前能简单地与医生沟通也有认出中队长是谁。不过，T.O.P母没有回答记者其他问题。

据主治医生7日透露，T.O.P在6日中午12点34分被抬进急诊室，当时血压脉搏都不稳定，且有瞳孔缩小、对光反应微弱以及呼吸衰竭的情况，他至被送进加护病房意识一直未恢復，终於在昏迷48小时之內，T.O.P母传来好消息，表示他的状况变好了，也令大批担心的粉丝鬆一口气。

T.O.P主治医生在7日招开记者会说明他的状况。

此次T.O.P爆发呼麻事件，所属经纪公司YG娱乐也在8日上午出面致歉，「我们YG在此次事件上，与T.O.P有同样的责任。没能达到各位的期待，我们会以沉重的心情承受大家的责问。」並盼望T.O.P可以儘早恢復健康。

另外，今早也有网民发现T.O.P的维基百科资料遭人恶作剧，不仅將其本名栏位改为「崔大麻」，教育程度则被窜改为「大麻大学大麻系」！所幸，维基百科现在已全部修正。由於受到故意窜改，官方將其页面更改为「半保护」状態，意即必须经过申请，抑或是提出建议才能修改內容。