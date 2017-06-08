香港国泰航空（Cathay Pacific Airways）为了公司转型计画，今日宣佈第二阶段被裁的400名员工名单，受影响的包括A级及B级的基层员工，和非经理的C级员工，而工程、航务、人事、財务及行政支援等部门均不受影响。

香港国泰航空职员工会主席朱贤昌证实公司今日展开第二阶段的裁员潮，涉及A级及B级员工，来自大部分部门。据他了解，今日受影响A级同事数目不大，整体受影响而需要离职比预期低。虽然现时仍有些部门如工程部、航务部、人事部、货运后勤等等仍未处理，但冀公司继续听取工会意见，尽量利用自然流失方法，减少受影响员工的人数目。

国泰上月22日宣布为企业精简转型，將裁减600香港总部员工，並进行重组，被裁员工包括190名中高级管理层及400个非管理人员职位，是次为国泰20年来最大规模的裁员。

被裁在职员工按劳工法例计算补偿，最多可额外获多12个月薪金、延长的员工医疗福利，包括辅导及支援、以及额外延长的旅游福利。而职员工会亦已成立专案小组跟进这次裁员行动事件，协助受影响员工。

国泰航空上月底宣布在香港总部裁员近600人，第一阶段中更涉及190名以上中高层员工。基於公司近来经营不善，加上受到廉航及其他航空公司夹击，国泰航空2016年大幅凈损5.75亿港元（约3.14亿令吉），为8年来首见亏损，国泰早在今年初就预告要推动20年来规模最大的整顿计画。