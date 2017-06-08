(古晋8日讯)砂人联党哥打圣淘沙支部秘书叶耀星表示﹐砂人联党坚决反对﹐也不认同前首相敦马哈迪重新担任首相，并挑战西马行动党砂拉越领袖对此事作出明确的表态。

叶耀星今日发表文告称﹐马哈迪已表明，若希望联盟在来届全国大选获得胜利，而且没适合首相人选时，他会考虑重新掌管首相的职务。

“令人吊诡的是，自从马哈迪做出公开表态后，西马行动党上下领袖都噤若寒蝉，没有人对此作出表态，这再次证明西马行动党完全不敢对马哈迪的任何言论说‘不’。这也显示，行动党只是马哈迪的一个政治傀儡。”

文告称﹐人联党要知道张健仁和其他砂拉越行动党领袖的立场，希望他们作出清楚的交待是否认同马哈迪重新当大马首相一职。

“西马行动党一直来都严厉批评马哈迪的领导和执政，甚至形容他是独裁者，在掌政马来西亚长达22中，衍生许多棘手问题，可是行动党却玩‘政治皮影戏’，今天高调对马哈迪歌功颂德、把他当作是‘救国英雄’。”

“西马行动党对马哈迪如此歌功颂德，似乎只是一厢情愿，在马哈迪眼中，行动党只不过是一个小党。尽管行动党砂州领袖一直高喊要恢复地方议会选举，一旦马哈迪开声说‘不支持’后，行动党领袖也就静了下来。”

人联党劝行动党领袖不要躲在舞台后面，更应该公开表态、向选民清楚交待是否支持马哈迪计划重新当马来西亚首相一职！